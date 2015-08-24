ولي ولي العهد يعزي شقيق وأسرة الشهيد قائد اللواء الثامن عشر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس اتصالاً هاتفياً مع الأستاذ علي بن سعد الشهراني شقيق شهيد الواجب قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد أبو جرفة الشهراني، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته له ولأسرة اللواء عبدالرحمن الشهراني في وفاته -رحمه الله- سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء وأن يلهمهم الصبر والسلوان، معددًا سموه مناقب الشهيد حيث أثنى على كفاءته وتفانيه في عمله حيث كان قدوة حسنة لمرؤوسيه وزملائه ومثالاً يقتدى في الانضباط والولاء والاستقامة علاوة على مهنيته العالية.

فيما عبر شقيق الشهيد عن الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه ومواساته لهم، مشيراً إلى فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين البطولة والشرف، داعيًا الله أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين ويديم عزه وأمنه. وقد أعلنت القوات المسلحة امس أنه أثناء تفقد قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهراني لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها اللواء الشهراني، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء امس متأثراً بجراحه، مستشهداً في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه.

داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء الأبرار، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.