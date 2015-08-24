نائب خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لجائزة الأمير نايف لحفظ القرآن.. الأربعاء

تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- يقيم الأمن العام مساء يوم الأربعاء المقبل الحفل الختامي لجائزة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم للقطاعات الأمنية على مستوى مناطق المملكة في عامها الرابع التي انطلقت فعالياتها يوم 24-5-1436ه بحضور عدد من المختصين والمتسابقين الذين يمثلون القطاعات الأمنية في المناطق.

ووفقاً للخطة المعتمدة للمسابقة، انطلقت المرحلة الأولية للمسابقة يوم الأحد 24/ 5/ 1436ه عن طريق لجان التحكيم الأولية المشكَّلة من عدد من المحكمين المعتمدين لدى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بجميع مناطق السعودية، وشارك فيها جميع المرشحين من منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

وبعد إجراء التصفيات الأولية قامت اللجان الفرعية في كل منطقة بترشيح الأوائل لكل فرع للدخول في المرحلة النهائية التي أقيمت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض، التي انطلقت يوم الأحد 23/ 6/ 1436ه أمام لجنة التحكيم الرئيسية، وهي لجنة محايدة متخصصة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وتأتي هذه المسابقة تأكيداً لاهتمام وزارة الداخلية بجانب الإرشاد والتوجيه، وتقوية للوازع الديني للعاملين، ومحاربة الأفكار المنحرفة والتيارات الإرهابية، وتحقيق الأمانة والمراقبة في أداء المهام الأمنية إضافة إلى إعانة منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية على حفظ وتجويد كتاب الله، وربط منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بكتاب الله -عز وجل- علماً وعملاً، وإبراز دور وزارة الداخلية في المساهمة في خدمة كتاب الله -عز وجل- وتقوية الرقابة الذاتية لدى رجل الأمن إضافة إلى تقوية الرقابة لدى رجال الأمن من خلال حفظه لكتاب الله عز وجل.

وقد تم تقسيم المشاركين في المسابقة إلى خمسة فروع: الفرع الأول: حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل والتجويد، الفرع الثاني: حفظ عشرين جزءاً مع الترتيل والتجويد، الفرع الثالث: حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد، الفرع الرابع: حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد، الفرع الخامس: حفظ جزءين مع الترتيل والتجويد.

وقد حددت لجنة التحكيم عدداً من الشروط للدخول في المسابقة، هي: أن يكون المتسابق من منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية (ضباط، أفراد، موظفين، طلاب)، ولا يزال على رأس العمل، اجتياز التصفيات الأولية بنسبة لا تقل عن 85%، أن يلتزم المتسابق بالفرع المحدد في بطاقة الترشيح، يحق لأي متسابق لم يفز بإحدى الجوائز الكبرى في النسخ الماضية أن يشارك في أي فرع من فروع المسابقة، لا يحق للمتسابق الذي سبق أن فاز بإحدى الجوائز الكبرى في النسخ الماضية أن يشارك في نفس الفرع السابق أو ما دونه، ويحق له المشاركة في فرع أعلى.

أما فيما يتعلق بجوائز المسابقة فقد بلغ مجموع الجوائز هذا العام (790.000) سبع مئة وتسعون ألف ريال، موزعة على فروع المسابقة الخمسة، بدءاً بالفرع الأول بجائزة مقدارها خمسون ألف ريال للفائز الأول، ومروراً ببقية الفروع، مع تكريم جميع المتأهلين للتصفيات النهائية بجوائز تشجيعية.