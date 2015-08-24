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أمين شرطة يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد أحمد موسى ومتحدث "الداخلية"

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أمين شرطة يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد أحمد موسى ومتحدث "الداخلية" أمين شرطة يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد أحمد موسى ومتحدث "الداخلية"
قدم الأمين وليد المحمودى، المتحدث باسم أفراد الشرطة، بلاغًا للنائب العام على الهواء فى حق كل من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، والإعلامى أحمد موسى، على خلفية إدارتهم للأزمة، مشدداً على أن هذا البلاغ باسم جميع أفراد الشرقية، وتابع:"الأستاذ أحمد موسى بيقطع فينا للناس.. والسيد اللواء اتهمنا بأننا مدسوسين".

وأضاف "المحمودى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن مطالبهم مشروعة كفلها لهم القانون والدستور، نافياً ما تردد بشأن ترك أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية خدماتهم من أجل الانضمام للاحتجاج.


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