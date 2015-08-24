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"الداخلية": إحدى الفضائيات أذاعت أخبارا مغلوطة عن فض اعتصام أمناء الشرطة

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"الداخلية": إحدى الفضائيات أذاعت أخبارا مغلوطة عن فض اعتصام أمناء الشرطة "الداخلية": إحدى الفضائيات أذاعت أخبارا مغلوطة عن فض اعتصام أمناء الشرطة
قال مصدر بوزارة الداخلية، إن الوزارة لم تفض اعتصام أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، ولا صحة لما أذاعته إحدى الفضائيات بهذا الشكل، لافتا إلى أن هذه الاخبار مغلوطة وتعمل على تفاقم الأزمة.

فيما نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، ما تردد عن قيام الأمن المركزى بفض الاعتصام بالقوة، قائلا: "الاعتصام قائم، واستخدام العنف غير مطروح نهائيا والأمور مستقرة وهادئة، ومازال الاجتماع قائما بحضور مساعدى وزير الداخلية وقيادات المديرية وأعضاء نادى أمناء الشرطة".

وأضاف "عبد الكريم"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن أفراد وضباط الشرطة يرفضون الوقفات الاحتجاجية ويرفضون طرح المطالب بهذه الطريقة.

يذكر أن الإعلامى أحمد موسى، قال عبر برنامجه على مسئوليتى، إن قوات الأمن المركزى تمكنت من فض اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية، فيما رد الأمناء بإطلاق الرصاص الحى من أسلحتهم، على حد قوله، مؤكدا أنه تم القبض على عدد كبير من أمناء الشرطة المعتصمين.


>- أحمد موسى: الداخلية تفض"اعتصام الشرقية" وأمناء الشرطة يردون بالرصاص الحى

- أمين شرطة لـ"اليوم السابع": استمرار اعتصام الشرقية ولم يحدث فض أو إطلاق نار

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