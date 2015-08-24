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"ميزو" لـ"أحمد موسى": قلت خلال حكم مرسى إن السيسى إرهابى وأعتذر عن ذلك

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"ميزو" لـ"أحمد موسى": قلت خلال حكم مرسى إن السيسى إرهابى وأعتذر عن ذلك "ميزو" لـ"أحمد موسى": قلت خلال حكم مرسى إن السيسى إرهابى وأعتذر عن ذلك
اعترف محمد عبد الله نصر، بقوله على الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه "إرهابى" فى الفترة السابقة قبل توليه حكم البلاد، فيما اعتذر على الهواء على ما قاله، قائلاً "أنا شربت مقلب إن الرئيس السيسى إخوانى وقولت عليه إرهابى، وأخطأت وأعتذر أمام الشعب المصرى كله".

فيما نشبت مشادة كلامية بين الشيخ وليد إسماعيل مؤسس ائتلاف الدفاع "الصحب والآل" ومحمد عبد الله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، بسبب اتهام الأخير بامتلاك الأول لـ5000 كتاب داخل فيلا بحدائق الأهرام منهم كتب لأبو بكر البغدادى زعيم داعش الإرهابى.

وقال "إسماعيل" عبر برنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد"، مع أحمد موسى، إن المؤتمر الذى حضره "ميوز" بإيران فى الأيام الأخيرة الهدف منه استغلال الشيوخ فى أمور تتعلق بالأمن القومى، وهو حضر المؤتمر رغم رفض الأزهر إرسال مندوبين إلى هذا المؤتمر.


>- "ميزو" يخلع حذائه على الهواء بعد مشادة مع مؤسس ائتلاف "الصحب والآل"

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