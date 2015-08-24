أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

استشهاد قائد اللواء الثامن عشر في المنطقة الجنوبية

Google+ Print

    أعلنت القوات المسلحة امس أنه أثناء تفقد قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهراني لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها اللواء الشهراني، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء امس متأثراً بجراحه، مستشهداً في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه.

داعين الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء الأبرار ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية