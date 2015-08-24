استشهاد قائد اللواء الثامن عشر في المنطقة الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة امس أنه أثناء تفقد قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهراني لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها اللواء الشهراني، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء امس متأثراً بجراحه، مستشهداً في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه.

داعين الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء الأبرار ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.