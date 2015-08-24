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مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى هجوم على دورية أمنية بالقصرين التونسية

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مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى هجوم على دورية أمنية بالقصرين التونسية مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى هجوم على دورية أمنية بالقصرين التونسية
قتل ما لا يقل عن عنصر أمنى تونسى فى تبادل لإطلاق النار ليل الأحد الاثنين مع مجموعة مسلحة هاجمت دورية أمنية بجبل السنك فى القصرين.

وأفاد التلفزيون التونسى بأن عنصرا من الحرس الديوانى قتل فى الهجوم بينما ذكرت تقارير اعلامية أن عنصرا آخر أصيب فى الهجوم فيما فقد عنصر ثالث.

وهاجمت المجموعة المسلحة الدورية الأمنية فى جبل السنك بمنطقة بوشبكة التابعة لمعتمدية فرنانة بولاية القصرين.

و تتحصن جماعات مسلحة تنتسب لكتيبة عقبة بن نافع فى الجبال المحيطة بالقصرين وهى تقف وراء اغلب العمليات الارهابية بتونس بما فى ذلك الهجمات المتكررة ضد دوريات للأمن والجيش فى المنطقة.
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