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اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع العرب.. الخميس

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القاهرة - واس

    عقد أمس بمقر جامعة الدول العربية اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بين عددٍ من مسؤولي الأمانة العامة للجامعة العربية ومسؤولين مصريين معنيين، لاستكمال التحضيرات لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، المقرر انعقاده الخميس المقبل، لإقرار البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة تنفيذًا لقرار القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ مارس الماضي. وأوضح المستشار العسكري للأمين العام للجامعة اللواء محمود خليفة، أن الاجتماع يهدف للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالاجتماع المرتقب.

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