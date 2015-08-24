بالفيديو - ريال مدريد يستهل رحلة بينيتث بتعادل محبط

سدد ريال مدريد كثيرا لكنه استهل رحلته مع المدير الفني الإسباني رافايل بينيتث بتعادل سلبي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

كريستيانو رونالدو سدد 9 كرات لكن حارس مرمى سبورتنج خيخون كان ثابتا أمام النجم البرتغالي لريال مدريد.

وجاريث بيل سدد 4 كرات وخيسي اثنتين وإسكو ثلاثا. لكن كل هذا لم يثمر عن هدف يتيم ينصر الميرنجي.

رغم كل هذه التصويبات كانت فرص سبورتنج خيخون في الفوز على ريال مدريد لا تقل أبدا عن فرص الأخير خلال اللقاء.

سبورتنج خيخون أهدر فرصتين خطيرتين. أضاع انفرادا وحالت العارضة دون أن تدخل كرته الثانية في مرمى كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

لماذا لم يفز ريال مدريد؟

دخل بينيتث مباراته الأولى بخطته التقليدية 4-2-3-1 لكن برأس حربة هو أصلا جناح خيسي رودريجز كون قائمة ريال مدريد لم تتضمن أي مهاجم صريح مع غياب كريم بنزيمة للإصابة.

ظل خيسي يتحرك من خارج منطقة الجزاء هو وجاريث بيل مع رونالدو وإسكو.

في بداية اللقاء استغل ريال مدريد سرعة بيل ورونالدو ووصل كل منهما لمرمى الخصم مرة. لكن النجم الويلزي راوغ الحارس وسدد خارج الشباك وكريستيانو لم يحسن استقبال الكرة.

وظل ريال مدريد يحوم حول منطقة جزاء سبورتنج خيخون دون اختراقها في ظل غياب رأس الحربة الصريح وفطنة دفاع أصحاب الأرض لتحركات نجوم الميرنجي.

لهذا اقتصرت فرص ريال مدريد مع انتصاف الشوط الأول على تصويبات بعيدة المدى كلها متوقعة من نجومه.

دكة دفاعية

في الشوط الثاني حاول رافا بينيتث أن يحسن هجوم فريقه. نظر على الدكة واختار جيمس رودريجز للدخول مكان خيسي.

بات ريال مدريد بلا رأس حربة تماما بعد خروج خيسي وازداد ابتعاد الميرنجي عن منطقة جزاء سبورتنج وقلت خطورة الفريق الملكي تدريجيا حتى اختفت.

حاول رافا إنعاش هجوم ريال مدريد بتغييرين أخرين، فقط ليجد أن قائمة الميرنجي لا تحتوي أي لاعب أخر هجومي.

فدفع رافا بالارتكاز الدفاعي ماتيا كوفاسيتش في أول مبارياته مع الفريق ثم مع الدقيقة 82 أشرك المدرب الإسباني الظهير الأيمن داني كارباخال!

ظلت الأمور على حالها وخرج ريال مدريد صفر اليدين في أول مباراة لرافا مع الميرنجي.

شاهد ملخص المباراة وفرص ريال مدريد وسبورتنج خيخون التي لم تثمر عن أهداف بالضغط على هذا الرابط..