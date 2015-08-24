مؤتمر رافا بينيتث – عن التفاؤل من تعادل ريال مدريد

يشعر رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد بالتفاؤل إثر مباراته الأولى مع الفريق الملكي رسميا والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام سبورتنج خيخون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

ريال مدريد لم ينجح في تسجيل أي هدف أمام سبورتنج خيخون ليستهل مشواره مع رافا بنتيجة سلبية وسباقه مع برشلونة متأخرا بنقطتين إثر فوز البلوجرانا.

وقال بينيتث في المؤتمر الذي تلى المباراة: "في الشوط الأول كانت التمريرة الأخيرة لريال مدريد غير متقنة".

ويرى بينيتث أن المباراة كانت صعبة أمام سبورتنج خيخون، مفصحا "كان لقاء أمام خصم قوي".

وأوضح "لاعبو سبورتنج خيخون يلعبون معا منذ فترة. لهذا الفريق قوي ومنسجم ووضعوا علينا ضغطا جيدا خاصة في الشوط الأول".

ثم استدرك "أما في الشوط الثاني فقد أظهر الفريق شخصية قوية".

وأتم "أنا متفائل بما شاهدته من ريال مدريد في الشوط الثاني. لازال مشوارنا طويلا وفي الطبيعي نتعلم ونطور الفريق".