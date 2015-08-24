تقليد الشيباني رتبة مقدم

احتفل المقدم فيصل بن ساطي الشيباني أحد منسوبي كتيبة ال33 التابعة للواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بوزارة الحرس الوطني بترقيته من رتبة رائد إلى مقدم.