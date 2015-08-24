تقليد الشيباني رتبة مقدم

المقدم فيصل الشيباني يتقلد رتبته الجديدة
احتفل المقدم فيصل بن ساطي الشيباني أحد منسوبي كتيبة ال33 التابعة للواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بوزارة الحرس الوطني بترقيته من رتبة رائد إلى مقدم.
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