تطورات كورونا.. وفاة 17 وإصابة 53 شخصا في «صحة الحرس» وتدابير لمنع تفشيه

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد إن إجمالي تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض بلغت 53 حالة منها 4 من الممارسين الصحيين و32 يتلقون العلاج بالمستشفيات و3 من الحالات في العزل المنزلي وحالة واحدة تم علاجها وغادرت المستشفى ، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة عن حزمه من الخطوات الخاصة قامت بها للاستجابة مع تفشي تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني بالرياض واحتوائه, وقالت الصحة في مؤتمر صحفي انها ارسلت فريق الاستجابة السريعة فوراً لمستشفى الحرس الوطني بالرياض حيث يتكون هذا الفريق من خبراء في مجال مكافحة العدوى ليساند الفريق الطبي لديهم في تطبيق معايير إجراءات مكافحة العدوى بفعالية, ,وقامت بنشر فريق الوبائيات الحقلية لمساندة ومعرفة كيفية انتقال العدوى وعوامل الاختطار ذات العلاقة.

واوضحت الصحة بانها قامت بتفعيل فريق الصحة العامة لدعم حصر الحالات المخالطة والمشتبه بهم بشكل شامل في المجتمع حيث قامت الوزارة بعمل تحليل لأكثر من 5700 عينة لجميع الحالات .

وفي ذات السياق اتخذت الوزارة إجراءات على المستوى الوطني حيث تم التصدي لمنع احتمالية نشر أو تفشي آخر للفيروس منها ارسال فرق اخصائي مكافحة العدوى لجميع مستشفيات الرياض للتأكد من جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية لتطبيق معايير مكافحة العدوى والتأكد من اتباع جميع هذه المرافق لبروتكولات وإجراءات مكافحة العدوى وتطبيق إجراءات السلامة داخل المنشآت الصحية، وقام وزير الصحة شخصياً بالاجتماع مع جميع مديري هذه المرافق الصحية, وإنشاء شبكة للتواصل لتبادل المعلومات الآنية بين الفرق الطبية والمستشفيات على المستوى الوطني مما يمكنهم من البقاء على تواصل تام وبالتالي تبادل الخبرات فيما يتعلق بنشاط فيروس كورونا , وتعيين ممارس صحي كمنسق لمكافحة العدوى في غرف الطوارئ على مستوى المملكة للعمل على مدار الساعة 24/7 لدعم الفريق الطبي المحلي وربطهم مع خبراء الأمراض المعدية على المستوى الوطني وبالتالي ضمان التشخيص المبكر للحالات الجديدة ودعم الفرق الطبية للاستجابة المحلية الأمثل .

ولفت بن سعيد الى أن إجمالي عدد الحالات على مستوى المملكة بلغ 65 حالة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً حيث تم تسجيل 7 حالات جديدة أمس في منطقة الرياض وان جميعها مستقره منها 2 في العزل المنزلي بالإضافة إلى وفاة حالة واحدة وبذلك بلغ المعدل التراكمي الكلي للحالات منذ بداية عام 2012م 1,141 حالة .

أما فيما يتعلق بزيادة الحالات التي رصدت بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني فقد أوضح وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن العدد الذي تم رصده يمثل رقماً تراكمياً وهو ليس حصيلة يوم أو يومين بل هو من بداية ظهور المشكلة في مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني حيث إن فترة احتضان المرض قد لا تظهر إلا بعد أسبوعين لدى البعض ، مبيناً ان الوزارة سجلت في السنوات الماضية أعداداً أكبر من تلك التي أعلنتها وزارة الحرس الوطني وكان لها ارتباط بالمنشآت الصحية وهذا يعيدنا إلى طبيعة جينات الفيروس حيث إنه قابل للانتشار داخل المنشآت الصحية نظراً لنقص المناعة لدى المرضى وقابليتهم للإصابة بالمرض وظهور الاعراض على الحالات يكون أكثر فرصة لنقل العدوى للآخرين ، مبيناً ان هذا لا يختلف كثيراً عما شهدته الوزارة خلال الأعوام السابقة ولا يدل على أن الفيروس أصبح أكثر ضراوة أو أكثر قدرة على الانتشار وأن التطبيق الصارم لبرامج مكافحة العدوى بدأ ولله الحمد يؤتي ثماره وانعكس ايجاباً على تناقص في تسجيل الحالات .

وبين عسيري أن هذه الأرقام التي اعلنت تعد ثاني أعلى أرقام سجلت في المنشآت الصحية ولكن الآن تجاوزت هذه المنشاة الخطر وبدأت بتسجيل عدداً تنازلياً .

ومن جهتها أكدت المدير التنفيذي لإدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتورة حنان بلخي أن العزل في المنزل مهم للأفراد الذين يتبين إصابتهم إما يعزل منزلياً بسبب أنه مخالط لحالات إيجابية ولكن ليست لديه أعراض المرض أو أن يكون شخصاً لديه أعراض جداً خفيفة لا تستدعي بقاءها في المستشفى ، وذلك طبقاً لبروتوكولات تعريف الحالة لمركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، مؤكدةً أن العزل في المنزل يتم عن طريق فريق متخصص يقوم بالتواصل يومياً مع المرضى المعزولين منزلياً ومتابعة حالاتهم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم ، لافتاً أنه يتم استدعاؤهم للمستشفى في حال ظهرت أي أعراض للمرض .

ورداً على سؤال حول إمكانية ظهور هذا الفيروس بين طلبة المدارس في الأعمار الصغيرة أكدت الوزارة أن الزيادة في رصد هذه الحالات توافق مع بداية العام الدراسي وحظي هذا الموضوع باهتمام بالغ من الوزارة ، لكن الشيء المطمئن أن الطلبة في سن المدرسة ليسوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل كبار السن .

وقالت وزارة الصحة انه ومنذ 4 سنوات مضت لم تسجل الا حالات قليلة جداً لم يكن لها أي ارتباط بطلاب المدراس والتجمعات وكانت أقل من 12 حالة وكانوا جميعهم مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا أو انهم جزء ممن عدوا داخل المنشآت الصحية، وابانت الوزارة بانه بالرغم من لم تسجل أي حالة إصابة بين الطلاب في المدارس حتى الآن إلى أن هذا لا يعني أن لا نكون على أهبة الاستعداد وأن نكون جاهزين لأي احتمال لا قدر الله وهو ما يحدث الآن في التعامل مع هذا الفيروس من خلال التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم .

وفي ذات السياق أوضح د. عسيري أن الوزارة بدأت بالتعامل التوعوي مع هذا المرض من العام الماضي كما ان هناك خطة طموحة بين الصحة والتعليم بحيث يكون في كل مدرسة منسق صحي قادر على تقييم الوضع في حال وجود أي أعراض داخل تلك المدارس ، مطلباً بالتوعية وعد الذعر أو نشر الهلع بين الطلاب وانه لم يسجل أي حالات ولله الحمد خلال الأعوام الماضية ونتوقع أن لا نسجل أي حالات خلال هذا العام .

وأكد عسيري أن هناك تواصلا مستمرا بين إدارة التعليم ووزارة الصحة عبر مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات للإبلاغ عن رصد أي حالة بين الطلاب لا قدر الله .

وحول استعدادات وزارة الصحة لموسم الحج لمنع تفشي هذا الفيروس بين الحجاج أوضح عسيري أن هذا هو الموسم الرابع على التوالي منذ ظهور فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لكن الذي يختلف هذا العام هو أن عدد الحالات قليلة جداً عكس العام الماضي ، والاستعداد هذا العام قوي جداً في تطبيق الإجراءات الوقائية نظراً لقرب الموسم وتزامناً مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا ، مبيناً أن وزارة الصحة لا تستطيع أن تكون هي خط الدفاع الأول دون تظافر جهود الجهات الأخرى التي لها علاقة بالحج ، مبيناً أن هناك إجراءات تطبقها الوزارة اشتملت على منع الحالات الأولية التي لها ارتباط بالجمال ومنعها من الدخول إلى المناطق المحيطة بالأماكن المقدسة وكذلك الأماكن المحيطة بالحرم النبوي وهذا بإذن الله يحمي من رصد حالات لها علاقة بالجمال ، اما الحالات الثانوية فهي التي لها علاقة بمن يتم إصابتهم بالفيروس بحيث يتم تسجيلهم بقوائم للمخالطين ويتم متابعتهم لفترة أسبوعين حتى آخر تعرض بحيث يتم التنسيق مع المسؤولين بمنعهم من دخول مناطق الحج ضماناً لعدم انتقال العدوى بين الحجيج.

وأضاف د. عسيري أنه تم تجهيز المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة للاستجابة لأي حالة التهاب رئوي يتم تسجيلها على أنها حالة اشتباه بكورونا وتبلغ بها الصحة العامة، بالإضافة إلى وجود إجراء لنقل العيانات والفحص داخل المشاعر حيث جهزت الوزارة 3 مختبرات داخل المشاعر بالإضافة إلى مختبر بالمدينة المنورة ، وكذلك وجود آلية للتعامل مع الحالات المشتبه بحيث جهزت الوزارة في جميع المستشفيات غرف للعزل وإذا تأكد وجود حالة يتم نقلها إلى خارج المشاعر على الفور إلى المحجر الصحي المجهز لهذه الحالات بمدينة جدة .

وأشار عسيري أن الوزارة قامت بتدريب جميع الكوادر الصحية العاملة في مناطق الحج بحيث خصصت مرحلتين الأولى تدريبهم قبل وصولهم مناطق الحج والثانية تبدأ في بداية شهر ذو الحجة داخل المستشفيات الموجودة بالمشاعر للتأكد من معرفتهم لتطبيق الإجراءات الوقائية خلال التعامل مع الحالات التي قد ترصد لا قدر الله .

واوضحت الوزارة أن مسؤولية وقف انتشار فيروس كورونا يتعدى أيضاً دور الممارسين الصحيين إلى أفراد المجتمع حيث اهابت بالجميع بأخذ الحيطة والالتزام بالإرشادات وطرق النظافة العامة والتي ستساهم بشكل كبير لمنع انتقال العدوى ومنها غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 30 ثانية ، بالإضافة إلى استخدام المنديل أو باطن الذراع عند العطس والتقليل من زيارة المرضى المصابين في المستشفيات.