.. وإقبال متواضع في الحدود الشمالية

عرعر - جاسر الصقري

شهدت مساء أول من أمس المراكز الانتخابية في الحدود الشمالية إقبالاً متواضعاً في اليوم الأول لتسجيل قيد الناخبين والناخبات عبر 31 مركزاً انتخابياً في المنطقة. وسجلت مراكز المنطقة في اليوم الأول 372 ناخباً، منهم 93 من النساء.

وأوضح م. ودي تركي العنزي منسق اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الحدود الشمالية، أن المنطقة تضم ستة مراكز مقفلة من الانتخابات السابقة نظراً إلى اكتمال طاقتها الاستيعابية، شملت ثلاثة مراكز في عرعر وهي قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل سعود للأهالي، مدرسة أسامة بن زيد، ثانوية أبو بكر الصديق، أما في رفحاء مدرسة ابن كثير، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وفي محافظة طريف ابن سينا. وأضاف أن عملية التسجيل تمت في أول يوم بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن أمين أمانة الحدود الشمالية أشرف على استعداد المراكز وجاهزيتها لاستقبال المواطنين. من جانبه، عزا عدد من المواطنين والمواطنات ضعف الإقبال في اليوم الأول في عرعر إلى شروط قيد الناخب والوثائق المطلوبة التي طرحت للمرة الأولى، مطالبين ب "الاكتفاء في الهوية الوطنية، ومشهد من عمدة الحي"، مشيرين إلى أن من الأسباب "فترة التسجيل مدتها نحو شهر أدى إلى تهاون الناخبين والناخبات في التسجيل باليوم الأول"، متوقعين بأن الأيام المقبلة ستشهد المراكز زيادة في عدد المقبلين على التسجيل من الجنسين، وذلك لمعرفتهم أكثر عن تفاصيل التسجيل.