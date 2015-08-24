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طلاق النجم أرجون رامبال ومهر بعد زواج 17 عاماً

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الأحد 23-08-2015 22:46

كشفت العديد من الصحف الهندية أن النجم العالمي Arjun Rampal طلّق زوجته عارضة الأزياء Mehr Jesia بشكل رسمي، بعد انفصال دام ستة أشهر.

وبحسب ما نشره موقع Times of India ، فإن Rampal البالغ من العمر42 عاماً و Mehr التي تكبره بعامين، أخذا استراحة لمدة ستة أشهر من أجل إعادة تقييم العلاقة بينهما قبل الطلاق، إلا أنهما لم يتمكنا من حل الخلافات الجوهرية بينهما، فإتفقا على الطلاق بشكل رسمي ونهائي.

يشار إلى أن Arjun Rampal و Mehr Jesia تزوجا في العام 1998، ولديهما طفلتين Mahikaa و Myra.

 

 

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