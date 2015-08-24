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مصرع وإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط قذيفة بمدينة تعز اليمنية

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مصرع وإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط قذيفة بمدينة تعز اليمنية مصرع وإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط قذيفة بمدينة تعز اليمنية
أفاد مصدر طبى يمنى فى وقت مبكّر من صباح الاثنين "بالتوقيت المحلى لليمن" عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء سقوط قذيفة على أحد الأحياء السكنية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن عشرات المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء سقوط قذيفة "كاتيوشا" أطلقها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على منطقة "ديلوكس" بشارع جمال.

ولفت إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل ستة مدنيين بينهم نساء وجرح أكثر من عشرة اخرين، مؤكدًا أن الحصيلة فى تزايد مستمر جراء استمرار القصف العنيف والعشوائى على المدنيين.
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