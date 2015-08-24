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نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر اقتحام الجامعة واختطاف أكاديميين بـ"صنعاء"

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نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر اقتحام الجامعة واختطاف أكاديميين بـ"صنعاء" نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر اقتحام الجامعة واختطاف أكاديميين بـ"صنعاء"
استنكرت نقابة الصحفيين اليمنية اقتحام الحرم الجامعى والاعتداء على أكاديميين واختطافهم من جامعة صنعاء.

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، فى بيان صحفى أنها تتابع ما تعرض له الحرم الجامعى بجامعة صنعاء من اقتحام واعتداء على أعضاء هيئة التدريس واختطاف أربعة منهم بينهم رئيس النقابة الدكتور محمد الظاهرى اثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية احتجاجا على اعتقال زميل لهم.

واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الواقعة الخطيرة التى طالت اكاديميين بينهم نساء وطلاب فإنها تعبر عن تضامنها مع نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ومن طالهم الاعتداء والاختطاف، مطالبة بسرعة التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها ورد الاعتبار للحرم الجامعى وإطلاق سراح اعضاء هيئة التدريس والطلاب المختطفين وضمان عدم تكرار هذه الجريمة.

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