الزمالك يوضح: لماذا يتهمنا المقاولون وإنبي بكتابة شيكات بدون رصيد في الصفقات

نجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار على مضيفه الصفاقسي التونسي 3-1 في الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

أهداف الزمالك جاءت جميعها عن طريق الصفقات الجديدة.

محمود عبد المنعم كهربا افتتح التسجيل في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق علي المعلول.

قبل أن يسجل أحمد حمودي ثنائية بمجرد مشاركته مع الفريق.

هدف أول لحمودي في الدقيقة 54 وهدف ثاني وثالث للزمالك في الدقيقة 90.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية بالتساوي مع أورلاندو بيراتس ولكن فارق المواجهات المباشرة لصالح الفريق الأبيض.

بداية تألق

الدقائق الأولى من المباراة أوضحت جاهزية الزمالك للفوز على الصفاقسي في تونس.

محمود عبد المنعم كهربا أظهر مهاراته في أكثر من لقطة.

ولكن حارس الصفاقسي التونسي يتألق.

وواصل كهربا أدائه القوي ولكنه فشل في ترجمة الفرص على مرمى أصحاب الأرض.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0.

شوط الأهداف

في الشوط الثاني ظهرت الفاعلية الهجومية للزمالك على مرمى الصفاقسي.

كهربا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 54 بعد انفراد من باسم مرسي فشل الأخير في ترجمته بنجاح.

لتصل الكرة إلى كهربا والذي وضعها في الشباك ليكتب أول أهدافه بقميص الزمالك. (شاهد الهدف)

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الصفاقسي ترجمها علي المعلول بنجاح في شباك الزمالك.

لمسة فيريرا

وأجرى البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أولى تغيرات الفريق فشارك أحمد حمودي بدلا من محمد إبراهيم.

قبل أن يشارك كلا من محمد سالم وأحمد حسن مكي بدلا من باسم مرسي ومعروف يوسف.

وبمجرد نزول حمودي أرضية الملعب كاد أن يسجل لولا تألق حارس الصفاقسي.

وفي الدقيقة 72 تحصل أحمد حمودي على ركلة جزاء قبل أن يسددها كهربا ولكن حارس الصفاقسي واصل التألق وتصدى للركلة. (شاهد اللقطة)

بعدها ظهر أحمد حسن مكي ليدخل أرضية الملعب بدلا من معروف يوسف.

وفي الدقيقة 81 حول أحمد حمودي ركلة حرة من خارج منطقة جزاء الصفاقسي لتتجه مباشرة إلى الشباك وتهز مرمى أصحاب الأرض.

ومن جديد تحصل الزمالك على ركلة جزاء وهذه المرة نفذها حمودي بنفسه.

حمودي يحول الركلة بنجاح ويكتب ظهور أول رائع له مع الزمالك.

الزمالك 3 الصفاقسي 1 (شاهد أهداف المباراة)