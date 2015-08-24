كرة سلة - بالفيديو تألق الفراعنة .. مصر تضرب مالي

تغلب منتخب مصر لكرة السلة على نظيره المالي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ضمن كأس الأمم الإفريقية بنتيجة 55-49. لينهي مرحلة المجموعات محققا 3 انتصارات بلا خسارة.

وتألق المخضرم رامي جنيدي وسجل 12 نقطة بينهم ثلاثة تصويبات ثلاثية بعد مشاركته كبديل بالإضافة لـ2 خطف للكرة.

كما سجل عاصم مرعي 9 نقاط وأضاف 12 متابعة و2 تمريرة حاسمة. وسجل عمر الجندي 9 نقاط أخرى.

بينما سجل كلا من بوباكار مونجورو وسواراتا سيسيه 10 نقاط للمنتخب المالي لم تكن كافية للانتصار على مصر.

واحتلت مصر صدارة المجموعة الثالثة وتستعد لمواجهة صاحب المركز الرابع في المجموعة الرابعة (حتى الآن هو زيمبابوي ومتبقي لها مباراة) ضمن منافسات دور ال16 من البطولة ومرحلة خروج المغلوب يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس.

بينما احتلت مالي المركز الثالث.

وفي حالة فوز مصر ستواجه الفائز من مباراة إفريقيا الوسطى وأنجولا/السنغال يوم الخميس الموافق 27 أغسطس في دور ال8 من البطولة.

وتنتهي البطولة بالمباراة النهائية ومباراة المركز الثالث يوم 30 أغسطس.

شاهد ملخص مباراة مصر ومالي