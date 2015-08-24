أمين شرطة لـ"اليوم السابع": استمرار اعتصام الشرقية ولم يحدث فض أو إطلاق نار

قال محمد جمعة، أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إنه لم يحدث فض للإضراب وأن الأمن المركزى يقوم بتأمين المديرية وأنه لم يحدث أى إطلاق نار، وأن جميع أمناء وأفراد الشرطة بمحافظة الشرقية يواصلون إضرابهم داخل مديرية الأمن.

فيما يواصل اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، اجتماعه مع أفراد الشرطة المضربين وذلك لإقناعهم بفض الإضراب وعرض مطالبهم على وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لتنفيذ المتاح منها.

ويشهد محيط مديرية الأمن بمحافظة الشرقية تكثيفا من قبل قوات الأمن وسط حالة من الهدوء.

أحمد موسى: الداخلية تفض"اعتصام الشرقية" وأمناء الشرطة يردون بالرصاص الحى