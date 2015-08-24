وفد صينى يزور مدينة "بدر" لمعاينة مواقع محطات القطار الكهربائى

تفقد وفد صينى أمس الأحد مدينة "بدر" بصحبة رئيس الجهاز المهندس مصطفى فهمى، وذلك لمعاينة المدينة على الطبيعة تمهيدًا لتنفيذ القطار الكهربائى، والذى سيربط مدن شرق القاهرة من موقف العاشر، ومدينة السلام مرورًا بالعبور والهايكستب والشروق وهليوبلس ومدينة بدر، ومن المقرر أن يصل القطار للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس تامر النمس، عضو مجلس أمناء مدينة بدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوفد أبدى إعجابه بمدينة بدر وإمكانياتها، وأكد أن المدينة لها مستقبل كبير، ووصفها بأنها أرض خصبة لإقامة العديد من المشروعات الحيوية فى الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، أكد عضو مجلس أمناء المدينة، أن مشكلة المواصلات تعد من أكبر المشاكل التى تواجه المواطنين بالمدينة، وخاصة أنه لا توجد خطوط أتوبيس منتظمة داخل المدينة، لافتًا إلى أن هناك خطين أتوبيس فقط هما ما يخدمان المدينة، وهما 1023 أحمد حلمى بدر، وخط 1057جسر السويس - موقف العاشر وبدر، وهو ما يجعل المواطنين يعقدون أمالاً كبيرة على هذا القطار لحل مشاكلهم.

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