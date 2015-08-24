"ميزو" يخلع حذائه على الهواء بعد مشادة مع مؤسس ائتلاف "الصحب والآل"

انفعل محمد عبد الله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو" بعد مشادة كلامية مع الشيخ وليد إسماعيل مؤسس ائتلاف "الصحب والآل"، مما اضطره إلى خلع حذائه على الهواء، ببرنامج "على مسئوليتى" وذلك بعد قول الأخير "أنا صورت العالم ده قبل ما ندخل الأستوديو، وكان لابس جزمة بيضة وبنطلون أبيض وكاجول".

وقال "ميزو" خلال لقائه بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، أثناء رفع حذائه: "الجزمة دى حفيت فى ميدان التحرير"، لافتا إلى أنه سيقاضى الشيخ وليد إسماعيل بتهمة السب والقذف بسبب لقب "ميزو" خلال البرنامج.