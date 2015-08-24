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إرتفاع عدد الجرحى فى المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين إلى 49 بلبنان

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إرتفاع عدد الجرحى فى المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين إلى 49 بلبنان إرتفاع عدد الجرحى فى المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين إلى 49 بلبنان
إرتفاع عدد الجرحى فى المواجهات التى اندلعت مساء الأحد بين متظاهرين يثيرون أعمال الشغب، والقوى الأمنية إلى 49 جريحا، وقام المشاغبون بعمليات تخريب فى بعض شوارع بيروت .

وذكر مصدر رسمى لبنانى أن الصليب الأحمر نقل مساء الأحد، 49 مصابا إلى مستشفيات المنطقة.

وكان منظمو حملة "طلعت ريحتكم" طلبوا من المشاركين فى التظاهرة الخروج من الشارع، وأعلنوا فض الإعتصام مساء اليوم بعد قيام بعض المندسين فى المظاهرة بأعمال شغب ، وطلبت من المشاركين فى المظاهرة اليوم العودة إلى التظاهر عند السادسة من مساء غد.

وترك معظم المتظاهرين منطقة وسط بيروت ولم يبقى سوى بعض الشبان الذين قرروا البقاء والقيام بأعمال الشغب.

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مصر 365