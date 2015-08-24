شرطة الشارقة تضبط 19 مركبة مخالفة

نفذت إدارة المرور والدوريات بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملات تفتيشية في الأحياء السكنية والمناطق الداخلية لضبط المركبات المخالفة والمزودة بإضافات غير قانونية نجم عنها ضبط 19 مركبة مخالفة.

وكشف العقيد أحمد بن درويش مدير الإدارة أنه وبناءً على العديد من السلوكيات التي رصدتها دوريات الشرطة والشكاوى التي وردت من بعض أفراد الجمهور بشأن الازعاج الذي تسببه بعض المركبات في المناطق السكنية وخاصة في الفترات الليلية، فقد تم تكثيف الدوريات وضبط السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

وأفاد بن درويش أنه منذ الأيام الأولى للحملة فقد تم ضبط 19 مركبة مخالفة، أبرزها قيادة المركبات التي تسبب ضجيجاً والتي يتم مخالفتها عن طريق حجز المركبة لمدة 30 يوماً وغرامة مالية قيمتها 500 درهم طبقاً للمادة رقم 36.

ومخالفــة عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها، ويتم مخالفتها بحجز المركبة لمدة 7 أيام وغرامة مالية قيمتها 200 درهم هذا بالإضافة إلى قيادة المركبة بتهور والتي يتم مخالفتها بحجز المركبة لمدة 30 يوماً وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم.