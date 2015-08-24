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قائد عام شرطة الشارقة يحاضر حول رفع كفاءة الضباط

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قائد عام شرطة الشارقة يحاضر حول رفع كفاءة الضباط قائد عام شرطة الشارقة يحاضر حول رفع كفاءة الضباط

أكد العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن تناقل المهام والخبرات بين مختلف المستويات القيادية يعد أحد الوسائل والأساليب التي تسهم في رفع كفاءة الضابط ودعم قدرته على معالجة المواقف المختلفة واتخاذ القرار المناسب، مشيراً الى أن تفويض الضابط المناوب بعض صلاحيات القائد العام اثناء قيامه بأداء واجباته يتيح له التعرف على طبيعة المشكلات التي يتم التصدي لمعالجتها في المستوى المركزي، حيث تتبلور لديه المحصلة النهائية للمعلومات من مستوياتها المختلفة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها العميد الشامسي صباح أمس أمام دورة الضابط المناوب التي ينظمها معهد التدريب بشرطة الشارقة بمشاركة 24 ضابطا من رتبة رائد من مختلف إدارات ووحدات شرطة الشارقة والتي تستمر لمدة خمسـة أيام بقاعة المؤتمرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

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