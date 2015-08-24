الفجيرة ترفع التحدي الانتخابي بقائمة الشباب المتعلّم

شهدت الفئة العمرية، أقل من 45 عاماً، النسبة الأكثر تمثيلاً من بين أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة الفجيرة، لا سيما حملة الشهادات العليا، وزادت أعداد المرشحين بالإمارة بنسبة 80 % على الدورة السابقة، حيث سجلت الدورة الانتخابية الثالثة لعضوية المجلس الوطني الانتخابي 38 مرشحاً من بين 11 ألف ناخب بالإمارة، فيما كان العدد في الدورة الانتخابية السابقة 21 مرشحاً من بين 6 آلاف ناخب.

واعتبرت اللجنة المنظمة للانتخابات بإمارة الفجيرة العدد كبيراً ويتوافق مع توقعاتهم للدورة الحالية، واكدوا على تفاعل أعضاء الهيئة الانتخابية وحرصهم على المشاركة في العملية السياسية من خلال تقدم 38 عضواً الصفوف، وتقديم أنفسهم مرشحين محتملين لخوض السباق الانتخابي لعام 2015.

حضور نسائي

فيما عكست المشاركة النسائية للدورة الحالية باستكمال 7 عناصر نسائية من الفجيرة إجراءات ترشحهن لخوض المنافسات الانتخابية لعضوية المجلس الوطني نجاح برنامج التمكين السياسي، الذي يسير وفق منهجية قيادة الدولة في تمكين المواطنين كافة، ذكورا وإناثاً، للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية.

فقد حظيت الدورة الحالية وبعد اليوم الرابع من أيام الترشح دخول العنصر النسائي إلى قوائم إمارة الفجيرة وبلغ عددهن في اليوم الأخير 7 مرشحات، وهذا الرقم يعد ضعف عدد المرشحات في انتخابات 2011 البالغ عددهن 3 مرشحات.

وكانت أغلب المرشحات من الفئات المتعلمة والعاملة في الحكومة المحلية بالإمارة فيما عدا المرشحة ابتسام اللوغاني والتي كانت من منتسبات القوات المسلحة، والمرشحة عايشة السماحي الأم الطموحة لخدمة الوطن.

وفي هذا السياق أشاد رئيس اللجنة العميد محمد بن غانم الكعبي بمشاركة العنصر النسائي الذي كان غائباً حتى اليوم الثالث لعملية التسجيل، مشيرا إلى أن طلباتهن للترشح توالت منذ اليوم الرابع لتسجيل، مما ألغى تخوف عدم المشاركة النسائية بالفجيرة.

شهادات علمية

ووفق المشاهدات التي رصدتها «البيان» مع مرشحي الدورة الانتخابية الثالثة، سجلت القوائم بالفجيرة وجودَ 5 مرشحين من حملة الماجستير، فيما تراوحت الدرجات العلمية لباقي المرشحين ما بين الثانوية العامة والدبلوم والجامعة في تخصصات اندرج اغلبها في إدارة الأعمال والقانون والإعلام، وذكرت اللجنة ان كافة المرشحين للدورة الحالية من المتعلمين ويجيدون القراءة والكتابة.

وأكدت لجنة إمارة الفجيرة أنها لم ترفض طلب ترشح بسبب عدم إلمام من يود الترشح بالقراءة والكتابة.

فئات عمرية

لم تشهد قائمة مرشحي إمارة الفجيرة تبايناً كبيراً في الفئات العمرية للمرشحين، حيث كانت الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً هي الأكثر تمثيلاً من بين أعضاء الهيئات الانتخابية بالإمارة فيما عدا مرشحا واحدا فقط كان في العقد الخامس من العمر، حيث كانت له تجربة انتخابية في الدورة السابقة، حيث لم يوفق بدخول عضوية المجلس.

فيما تعد المرشحة خلود عبيد الشحي «25 سنة» أصغر مرشحة بالفجيرة، يليها من فئة الذكور المرشح راشد سليمان الزيودي «26 سنة» من منطقة «ضدنا» بالفجيرة ويعد الأصغر سنا من بين المرشحين الذكور.

تنوع

الجدير بالذكر ان الدورة الانتخابية الحالية حظيت بمرشحين من مختلف مناطق إمارة الفجيرة، فقد سجلت اللجنة مرشحين من المناطق التالية؛ منطقة مسافي والطويين وضدنا، فيما سجلت 3 مرشحين من منطقة مربح ومرشحين اثنين من منطقة قدفع، وكانت الأغلبية لمرشحي مركز المدينة ومدينة دبا الفجيرة.

رفض 7 مرشحين

تكررت في مركز الترشيح بالإمارة، الاستفسارات المتعلقة بالوثائق المطلوبة وفترة التسجيل المحددة للترشح، والتي تعكس عدم اطِّلاع فئات كثيرة من الراغبين بالانضمام إلى صفوف المنافسات الانتخابية على قانون المدد الزمنية التي وضعتها اللجنة الوطنية لبرنامج الانتخابات لهذا العام، حيث لا يسمح بالاستثناءات أو بتمديد فترة التسجيل لأي كان. وكانت قد رفضت لجنة الفجيرة اعتماد 7 طلبات ترشح تقدم بها أصحابها في اليوم الأخير لعملية التسجيل لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.