المزينة: سعادة الموظف ترفع إنتاجيته

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي أهمية الاطلاع على مؤشرات «نبض السعادة» الذكي، بشكل يومي لمعرفة انطباعات الموظفين بشكل آني ومدى سعادتهم وربطها بالمتغيرات والظواهر المختلفة، ومعرفة انطباعاتهم بكل شفافية حول مستوى السعادة سواء التي تتعلق ببيئة العمل أو حجمه أو بالجوانب الاجتماعية والنفسية خلال يوم عمل، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لضمان رفع معدلات سعادة الموظفين، مؤكداً أن «سعادة الموظف» ترتبط بشكل وثيق بارتفاع إنتاجيته في العمل.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية (الإداري) بحضور اللواء أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشات والطوارئ.

والعميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، والعميد الدكتور غيث السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور عبدالله حسن الدراي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والعميد عبدالله حسين خـان، مديـر الإدارة العامة لأمن المـطارات بالوكالة، والعميد عمر عبدالله الشامسي مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.

توجيهات

كما وجه المزينة الإدارات العامة ومراكز الشرطة بأن مبادرة «نبض السعادة» جاءت إيماناً من القيادة العامة بتحقيق الشفافية وأن «سعادة الموظف» ترتبط بشكل وثيق بارتفاع إنتاجيته في العمل، مؤكداً على أهمية العمل على مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية الى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية.

واطلع اللواء المزينة والحضور، على عرض الإدارة العامة للمالية المؤشر العام لعملية الدفع والإدارة العامة للجودة الشاملة نسبة تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية (الإداري) خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نفذت جميع القرارات بنسبة 100%.

وفي الختام، وجه اللواء المزينة بتشجع الموظفين على تقديم أفكار مبدعة، ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية، تساهم في تطوير عملهم واداراتهم وتحسين الخدمة الحكومية، ودفع عجلة التنمية الوطنية بالإضافة إلى تشجيع روح الفريق الواحد لدى الموظفين من خلال اقتراح وتقديم ومتابعة تطبيق أفكار إبداعية.