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القبض على سارقي بيانات ائتمان بعجمان

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القبض على سارقي بيانات ائتمان بعجمان القبض على سارقي بيانات ائتمان بعجمان

تمكن أفراد إدارة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من الجنسية الأوروبية يقومون بتركيب قطع إلكترونية تنسخ بيانات البطاقات البنكية بأجهزة الصراف الآلي لعملاء البنوك.

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد عبدالله سيف المطروشي ورود بلاغ من إحدى الشركات التي تقوم بمراقبة أجهزه الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك في إمارة عجمان بأن هناك شخصين يقومان بحركة مشبوهة بجهاز الصراف الآلي التابع لأحد البنوك.

وعلى الفور تحركت قوة من أفراد التحريات إلى مكان البلاغ واتضح أن المتهمين قاما بزرع شريحة بموقع ادخال بطاقات السحب بقصد نسخ بيانات بطاقات الائتمان ووضع كاميرا على الجهاز بقصد معرفة الرقم السري للعميل المستخدم لجهاز الصراف آلي.

وأوضح العقيد عبد الله سيف أن الأجهزة التي تم زرعها من قبل العصابة تعد من التقنيات الخاصة وأسلوبا يستخدم للاستيلاء على أموال العملاء، وبعد مواصلة البحث والتحري ومن خلال تعميم أوصاف المتهمين تمكن أفراد المباحث وبعد ورود معلومة تفيد بتواجد المتهمين بالقرب من أحد أجهزة الصراف في أحد المراكز التجارية في الإمارة ومعهم شخص آخر.

تم ضبطهم وتفتيش المركبة، حيث عثر رجال المباحث على عدد من القطع البلاستيكية بها كاميرا مماثلة للقطع استخدمت في الصراف الآلي بالإضافة إلى مجموعة من الشرائح لنسخ بيانات عملاء البنوك، وبعد ذلك أقر المتهمون بقيامهم باستخدام تلك الأجهزة لسرقة بيانات وأرقام حسابات عملاء البنوك، كما اعترفوا بوجود شخصين آخرين معهم في مقر سكنهم في إحدى الشقق السكنية في عجمان.

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