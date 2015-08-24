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«الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم رحلة جوية ترفيهية لأبناء قرية العائلة

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«الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم رحلة جوية ترفيهية لأبناء قرية العائلة «الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم رحلة جوية ترفيهية لأبناء قرية العائلة

نظمت إدارة قرية العائلة التابعة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر رحلة جوية ترفيهية لأبناء القرية البالغ عددهم 20 طفلاً إلى جزيرة صير بني ياس في أبوظبي بهدف إدخال البهجة على قلوبهم، في خطوة تأتي متابعة منها لفعاليات مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر.

ضم البرنامج الترفيهي فعاليات متنوعة تعرف الأطفال خلالها على هذه المحمية الطبيعية، وشاركوا للمرة الأولى في زراعة مجموعة من أشجار المانغروف المهددة بالانقراض.

وقالت وداد المحمود مديرة قرية العائلة: إن هذا النوع من الرحلات يعد جديداً كلياً بالنسبة لأطفال القرية لكونها المرة الأولى التي يركبون فيها الطائرة، كما أن زيارتهم إلى هذه المحمية الطبيعية ليشاهدوا العديد من أنواع الحيوانات والطيور عن قرب، جعلهم يشعرون بالسعادة والفرحة كباقي أقرانهم في المجتمع.

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