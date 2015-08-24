حظك اليوم برج الثور الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج الثور :>حاول أن تهتم بشئونك وأمورك الخاصة بالعمل، واحرص على تطوير مهاراتك للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك وتسعى إلى تحقيقها، ربما تنتابك حالة من القلق نتيجة تأخر الحبيب فى أخبارك بما يخص علاقتكما، فلا تقلق واحرص على أن تستمع إليه حتى تتفهم ما يخبرك به وتتضح الصورة أمامك.

توقعات علماء الفلك:

>ستنجح خططك التى بدأت العمل فيها خلال الفترة الماضية، وستنعم بإعجاب جمع زملائك ورئيسك فى العمل وقد تحصل على مكافأة لتفانيك فى أداء مهام العمل، إذا كنت غير مرتبط ستكون جذابًا جدًا وستلفت نظر شخص ما كنت تتمنى الارتباط به، أما إن كنت مرتبطًا فتستطيع التطلع إلى لحظات رومانسية جميلة مع الشريك، حاول الوصول إلى الحل المناسب لمشكلة تراكم العمل حتى لا تتدهور حالتك الصحية نتيجة الضغط الذى تعانى منه بسبب تلك المشكلة، ربما عليك تنسيق المهام بينك وبين الزملاء حتى تتمكن من توفير الوقت الكافى للراحة.

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