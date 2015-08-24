حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2015/8/24

يجب على مولود برج الحوت اليوم التغلب على المزاج السيئ والشعور المشوش الذى سوف ينتابك اليوم، ستقابل فترات معاكسة أحيانًا مليئة بالحيوية، وأخرى مليئة بالارتخاء.

حاول البعد عن أى مجادلات أو نزاعات أو نقاشات حادة، فاليوم غير مناسب على الإطلاق لهذا، فقد يضر ذلك بمصلحتك ويؤثر عليك بالسلب.

ربما تقع اليوم فى الحب وذلك لاحتياجك الكبر بالاهتمام فتوخى الحذر، ولا تدخل فى علاقة غير ناجحة ويجب عليك الاختيار بعناية شديدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم على الصعيد المهنى والعملى الحاجة إلى المال فى الفترة القادمة، وذلك لإنجاز من مشروعاتك التى تريد إنجازها، حاول الاعتماد بشكل كبير على نفسك لإنجاز أعمالك ولا تعتمد على الآخرين.

وعلى الناحية العاطفية يجب على مولود برج الحوت تحكيم عقلك بشكل كبير فى علاقتك مع الحبيب أو قبل الدخول فى علاقة جديدة، ولا تدع مشاعرك فقط أو التوتر وشدة الأعصاب هى المتحكمة بينكما.

>وأخيرًا على المستوى الاجتماعى لديك عائلة رائعة محبون لك فحاول الاهتمام بهم خاصة هذه الفترة الخالية من المشكلات العائلية.

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