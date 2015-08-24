حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/8/24

احرص على دوام الهدوء والاستقرار الذى تتميز به عن غيرك فى مجال العمل، واحذر من التدخل فى شئون بعض الزملاء حتى لا تسبب لك مشكلة أو تسوء العلاقة بينكما، قد تشعر بالاستقرار والهدوء مع الحبيب وتتاح أمامك فرصة تجد فيها القدرة على التقارب والسيطرة على الأمور، حالتك الصحية جيدة جدًا ولا يوجد ما يعكر صفو مزاجك اليوم، استمتع بالأجواء المحيطة بك لمزيد من الراحة النفسية.

توقعات علماء الفلك:

>تقضى يومًا رائعًا اليوم فى مكتبك ولا يشكو أى شخص اليوم من متطلباتك بل يحاول الجميع أن يساعدك، ولكنك لست معتادًا على هذه التصرفات منهم، لديك شعور أن من حولك أكثر ودًا واحترامًا ما سبق، يجب أن تنتهز هذه الفرصة لصالحك وتحاول التعرف على الأشخاص الذين كنت تخشى أن تتحدث معهم.

>تبدأ اليوم محاولات اختبار حدودك ومدى قدرتك على ممارسة الرياضة، ربما تبدأ فى التدريب لمنافسة شخص ما يتحداك، فيما يخص الأمور المالية، كل شىء تحت السيطرة وتتخذ القرارات السليمة وتستطيع تخطى جميع الأزمات بسهولة.

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