أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/8/24

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/8/24 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/8/24
احرص على دوام الهدوء والاستقرار الذى تتميز به عن غيرك فى مجال العمل، واحذر من التدخل فى شئون بعض الزملاء حتى لا تسبب لك مشكلة أو تسوء العلاقة بينكما، قد تشعر بالاستقرار والهدوء مع الحبيب وتتاح أمامك فرصة تجد فيها القدرة على التقارب والسيطرة على الأمور، حالتك الصحية جيدة جدًا ولا يوجد ما يعكر صفو مزاجك اليوم، استمتع بالأجواء المحيطة بك لمزيد من الراحة النفسية.

توقعات علماء الفلك:
>تقضى يومًا رائعًا اليوم فى مكتبك ولا يشكو أى شخص اليوم من متطلباتك بل يحاول الجميع أن يساعدك، ولكنك لست معتادًا على هذه التصرفات منهم، لديك شعور أن من حولك أكثر ودًا واحترامًا ما سبق، يجب أن تنتهز هذه الفرصة لصالحك وتحاول التعرف على الأشخاص الذين كنت تخشى أن تتحدث معهم.
>تبدأ اليوم محاولات اختبار حدودك ومدى قدرتك على ممارسة الرياضة، ربما تبدأ فى التدريب لمنافسة شخص ما يتحداك، فيما يخص الأمور المالية، كل شىء تحت السيطرة وتتخذ القرارات السليمة وتستطيع تخطى جميع الأزمات بسهولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى