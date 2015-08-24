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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2015/8/24

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2015/8/24 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2015/8/24
لبرج الجوزاء :
> مهنيًا: ترغب فى تصحيح بعض الأخطاء التى أربكتك فى الشهر الماضى، وتنهض مجددًا لتعزيز الأوضاع، قد تظهر فرصة للسفر أو للمشاركة فى ورشة عمل أو استقبال عملاء من الخارج.
>عاطفيًا: تتحرّر من الأفكار السلبية لتجد فى الحبيب الصديق وكاتم الأسرار، قد تندم على بعض تصرفات وأحداث الشهر الماضى، وربما تتحرك باتجاه مصالحة أو فض خلاف قديم لتعود إلى الاستقرار
>صحيًا: حاول الا تتخلى عن ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح فهى تفيد جسمك وتمنحك الحيوية والنشاط، وتحافظ على لياقتك البدنية وحالتك الصحية

توقعات علماء الفلك :
>يبدو أنك ستحقق اليوم ما كان يبدو مستحيلا من قبل فى العمل، وذلك بتنفيذه خطوة بخطوة وبالتمسك بخطتك الطموح. تشتاق إلى بعض الهدوء والسكينة فى حياتك الخاصة، وتستطيع إزالة أى سوء تفاهم بالحديث الهادئ فى الحال
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مصر 365

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