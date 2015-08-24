حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/8/24

كتبت مى فهمى

يكون مولود برج الميزان اليوم فى قمة مشاعره وأحاسيسه كما يواجهه ويقابل العديد من الأمور والمواقف الحرجة والصعبة، حاول أن تتخطاها. حاول الحفاظ على التوازن فى حياتك، وعلى أصدقائك والاستفادة منهم بشكل كبير، وتلبية النصيحة. حاول البحث فى مشاكلك وحلها بنفسك واجعل التسامح محور حياتك، فأنت فى انتظار العديد من القرارات المهمة. يفضل أخذ قسط كبير من الراحة لإعادة التفكير فى الكثير من الأمور المهمة، وتصفية الذهن والعودة بشكل أفضل. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم ينصح علماء الفلك مولود برج الميزان اليوم على المستوى المهنى والعملى كما ينتظرك العديد من المفاجآت وربما يأتيك العديد من الأموال، حاول الحفاظ عليها قدر ما استطعت، وحاول التفكير قبل أخذ أى قرار يتعلق بالعمل. وعلى الصعيد العاطفى فعلاقة مولود برج الميزان فى حالة توتر كبير مع الشريك، بالإضافة إلى أن الغضب يسيطر عليك فى هذه الفترة العصيبة، ولا تسمح لأحد بالتدخل فى شئون حياتك الخاصة، فى الأيام المقبلة ستكون الأمور أفضل وعلى ما يرام فى علاقتك العاطفية وستستمع بالاستقرار. ومن الناحية الاجتماعية قد تصاب ببعض التوتر والقلق البسيط فى محيط العائلة سريعًا ما يزول.

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