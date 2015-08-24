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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/8/24

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/8/24 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/8/24
اليوم ليس بالسيئ ولا بالجيد لمواليد ، فالقمر فى وضع معاكس لبرجك، فقد تنقلب فيه الأوضاع بعض الوقت لصالحك والآخر ربما يكون ضدك، فحاول الحفاظ على هدوئك بأكبر شكل ممكن حتى لا تسير الأمور للأسوأ.

حاول الابتعاد عما يشغل تفكيرك أو يقوم بجعل مشاعرك أو قراراتك مترددة، فأنت اليوم بحاجة إلى طاقة كبيرة، والتوتر سيكون من الأشياء غير المحتملة لك.

قم بجدولة أعمالك حتى تستجمع أكبر قدر من تركيزك، وتستطيع إنجاز مهماتك بوقت أسرع وعلى أكمل وجه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم
>ينصح علماء الفك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية العملية والمهنية أن يبحثون فى المقام الأول عن المصلحة الخاصة بهم، ويكونون أكثر تركيزًا ويقومون بالبعد عن الأمور الثانوية أو دون أهمية.

وعلى الصعيد العاطفى حاول التحلى بالصبر والبعد عن مشاعر الخوف المسيطرة عليك وتجعلك فى حالة بعد عن الحب فهنالك من يحبك ويريد التقرب إليك فحاول إعطاء فرصة له فربما ينتظرك مستقبل سعيد مع الشريك.

وأخيرًا على المستوى الاجتماعى فعائلتك تكن لك العديد من مشاعر الحب الخالصة والصادقة، وذلك سيساعدك على تخفيف أعبائك الزائدة التى ربما تواجهها اليوم.

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مصر 365

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