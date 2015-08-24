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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/8/24

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/8/24 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/8/24
يشعر مولود اليوم بمشاعر مختلطة والإحباط يسيطر عليك بشكل كبير، عقلك مشتت فى اتجاهات عدة رغم محاولاتك فى البحث عن الاستقرار، تبحث عن حلول وسيطة وترضى جميع الأطراف.

وجود القمر فى برجك هذه الأيام يجعلك صاحب تأثير ونفوذ قوى على الآخرين، ربما تدخل فى مشاريع أو علاقات جديدة، تجعلك تتصرف تصرفات غريبة وسريعة، ربما تنتظر أخبارًا سعيدة ليست بالكبيرة ولكنها ستؤثر على حالتك النفسية بشكل واضح.

حاول التخلى عن الخيالية والعناد والنزول إلى أرض الواقع وإتمام المهام الشخصية والاجتماعية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
>من الناحية المهنية يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب وجود العديد من الأعمال وتكدسها بشكل كبير، حاول إنجازها اليوم وتنفيذها ولا تؤجلها ليوم أخر فأنت فى حالة استعداد تام لإنهائها عن أى أيام أخرى.
>وعلى الصعيد العاطفى يكون مولود برج العقرب فى حالة استقرار نوعًا ما مع الحبيب وتزال العديد من العقبات، فاليوم هو فرصة جديدة لخلق حالة من الارتياح والثقة بينكما، فأنت فى حالة تعلق كبير بالشريك.

وأخيرًا على المستوى الاجتماعى أنت فى حالة نشاط وحيوية كبيرة، ولديك حماسة تتعلق بالمستوى العائلى فقم باستغلالها فى أمور ذات أهمية.

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مصر 365

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