حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2015/8/24

تتبدل بعض الخطط والمشروعات اليوم وقد تصاب بالإحباط الشديد نتيجة ذلك الأمر، حضّر لعملك جيدًا وأعد قراءة حساباتك لتتفادى الحصول على سوء تفاهم أو خطأ آخر، سارع إلى إعادة ترتيب أوضاعك وتعويض خسائرك، حاول أن تتجنب حاليًا كل من لا تثق بنياته الصادقة، وابحث عن الحبيب الذى يشاركك حياتك، حاول أن تحصل على الراحة حتى تتمكن من مواصلة العمل، فلديك الكثير من المهام تحتاج إلى بذل المجهود.

توقعات علماء الفلك:

>تميل إلى التصرفات المندفعة والمتهورة فى الوقت الحالى، وهذا سوف يؤدى إلى مشكلات كبيرة فى الكثير من المواقف، ابحث عن متنفس من أى نوع، يمكنك ممارسة رياضة الجرى أو ركوب الدراجات، أو يمكنك حل لغز أو قراءة كتاب جيد، إذا تخلصت من التوتر، سوف يسهل عليك التصرف بهدوء فى كل المواقف فى حياتك.

تجنب إضاعة طاقتك ووقتك اليوم، كن معتدلاً فى تدبير أمور شئونك فى مختلف الأنشطة، أنت مهمل للغاية وغالبًا ما تتحمل ما لا تطيق بالإضافة إلى أنك معرض للإصابة بالاكتئاب وبعض الأمراض النفسية فى الوقت الحالى، فكن حذرًا.

>