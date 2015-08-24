حظك اليوم أبراج الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك:

>احذر إثارة المتاعب والخلافات مع الزملاء فى مجال العمل المهنى، فأنت بغنى عن كل السلبيات، وربما تواجه بعض العقبات هذا الشهر وتجد نفسك فى ورطة ما إذا لم تكن على أتم الاستعداد لن تتمكن من الخروق منها، أنت بحاجة إلى التدقيق أو إعادة النظر فى بعض الأمور فى العمل حتى تستطيع السيطرة على زمام الأمور.>تتحلى بكثير من الطاقة اليوم والتى يجب أن توجهها بطريقة منتجة ومفيدة. ستتفاجأ بمدى ما يمكنك فعله فى وقت قصير، تأكد من عدم خوضك للمناقشات فلديك مشكلة فى التعامل مع الردود وستنفعل بشدة، كن حذرًا وحافظ على هدوئك.

تكثر الضغوط ومعها الخلافات، وربما تستاء من تصرّفات الحبيب المعتادة، حاول أن تتحدث معه فى محاولة لتخليه عن تلك التصرفات حتى تستقر الأمور بينكما وتبتعدان عن الخلافات، ربما تصاب اليوم ببعض الصداع الذى ينتج عن قلة النوم وقوة التركيز فى العمل، فاحرص على الهدوء والراحة حتى تستطيع مواصلة العمل.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حاول أن تهتم بشئونك وأمورك الخاصة بالعمل، واحرص على تطوير مهاراتك للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك وتسعى إلى تحقيقها، ربما تنتابك حالة من القلق نتيجة تأخر الحبيب فى أخبارك بما يخص علاقتكما، فلا تقلق واحرص على أن تستمع إليه حتى تتفهم ما يخبرك به وتتضح الصورة أمامك.>ستنجح خططك التى بدأت العمل فيها خلال الفترة الماضية، وستنعم بإعجاب جمع زملائك ورئيسك فى العمل وقد تحصل على مكافأة لتفانيك فى أداء مهام العمل، إذا كنت غير مرتبط ستكون جذابًا جدًا وستلفت نظر شخص ما كنت تتمنى الارتباط به، أما إن كنت مرتبطًا فتستطيع التطلع إلى لحظات رومانسية جميلة مع الشريك، حاول الوصول إلى الحل المناسب لمشكلة تراكم العمل حتى لا تتدهور حالتك الصحية نتيجة الضغط الذى تعانى منه بسبب تلك المشكلة، ربما عليك تنسيق المهام بينك وبين الزملاء حتى تتمكن من توفير الوقت الكافى للراحة.>مهنيًا: ترغب فى تصحيح بعض الأخطاء التى أربكتك فى الشهر الماضى، وتنهض مجددًا لتعزيز الأوضاع، قد تظهر فرصة للسفر أو للمشاركة فى ورشة عمل أو استقبال عملاء من الخارج.

عاطفيًا: تتحرّر من الأفكار السلبية لتجد فى الحبيب الصديق وكاتم الأسرار، قد تندم على بعض تصرفات وأحداث الشهر الماضى، وربما تتحرك باتجاه مصالحة أو فض خلاف قديم لتعود إلى الاستقرار

>صحيًا: حاول الا تتخلى عن ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح فهى تفيد جسمك وتمنحك الحيوية والنشاط، وتحافظ على لياقتك البدنية وحالتك الصحية

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج الحمل :

توقعات علماء الفلك:

>يبدو أنك ستحقق اليوم ما كان يبدو مستحيلا من قبل فى العمل، وذلك بتنفيذه خطوة بخطوة وبالتمسك بخطتك الطموح. تشتاق إلى بعض الهدوء والسكينة فى حياتك الخاصة، وتستطيع إزالة أى سوء تفاهم بالحديث الهادئ فى الحال>يمكنك اليوم أن تنجز الأعمال التى كلفك بها مديرك بطريقة ذكية ومنظمة وتستطيع إنجاز أصعب المهام بنجاح وفى أقل وقت وتكتسب ثقة الجميع، أنت أيضًا شخص يسعى إليه الآخرون من الزملاء لكفاءتك وتفاؤلك، إذا تقدمت لوظيفة جديدة، فسوف تحصل عليها بسبب هذه الشخصية التى تساعدك على نشر روح التعاون فى فريق العمل المشارك.>احذر من الاستخفاف بمواعيد العمل حتى تحافظ على استمرارك به، تصرف بكل مسئولية واحتراف مع زملائك حتى تتمكن من إنجاز مهامك بكل ثقة، ربما تصطدم اليوم بمسئول يحاول الضغط عليك، وربما تواجه العديد من التحديات التى تعد بمثابة اختبار لك، وستنجح فيها.

تمر حاليًا بفترة عاطفية مناسبة للتعويض عن شعورك بالنقص أو الفراغ وتمكنك من استعادة ثقة الحبيب، وتجد هذا الشهر مناسبًا لتحمل المسئوليات وتغيير الأحوال الشخصية، تشعر ببعض الآلام فى منطقة الرقبة والكتفين نتيجة الجلوس لساعات طويلة دون تغيير وضع الجلوس، حاول أن تستمتع بقليل من الراحة على فترات متقاربة حتى لا تصاب بالإجهاد الشديد.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج السرطان :

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2015/8/24

حظك اليوم لبرج العذراء :

توقعات علماء الفلك:

>احرص على دوام الهدوء والاستقرار الذى تتميز به عن غيرك فى مجال العمل، واحذر من التدخل فى شئون بعض الزملاء حتى لا تسبب لك مشكلة أو تسوء العلاقة بينكما، قد تشعر بالاستقرار والهدوء مع الحبيب وتتاح أمامك فرصة تجد فيها القدرة على التقارب والسيطرة على الأمور، حالتك الصحية جيدة جدًا ولا يوجد ما يعكر صفو مزاجك اليوم، استمتع بالأجواء المحيطة بك لمزيد من الراحة النفسية.>تقضى يومًا رائعًا اليوم فى مكتبك ولا يشكو أى شخص اليوم من متطلباتك بل يحاول الجميع أن يساعدك، ولكنك لست معتادًا على هذه التصرفات منهم، لديك شعور أن من حولك أكثر ودًا واحترامًا ما سبق، يجب أن تنتهز هذه الفرصة لصالحك وتحاول التعرف على الأشخاص الذين كنت تخشى أن تتحدث معهم.>تبدأ اليوم محاولات اختبار حدودك ومدى قدرتك على ممارسة الرياضة، ربما تبدأ فى التدريب لمنافسة شخص ما يتحداك، فيما يخص الأمور المالية، كل شىء تحت السيطرة وتتخذ القرارات السليمة وتستطيع تخطى جميع الأزمات بسهولة.>تتبدل بعض الخطط والمشروعات اليوم وقد تصاب بالإحباط الشديد نتيجة ذلك الأمر، حضّر لعملك جيدًا وأعد قراءة حساباتك لتتفادى الحصول على سوء تفاهم أو خطأ آخر، سارع إلى إعادة ترتيب أوضاعك وتعويض خسائرك، حاول أن تتجنب حاليًا كل من لا تثق بنياته الصادقة، وابحث عن الحبيب الذى يشاركك حياتك، حاول أن تحصل على الراحة حتى تتمكن من مواصلة العمل، فلديك الكثير من المهام تحتاج إلى بذل المجهود.>تميل إلى التصرفات المندفعة والمتهورة فى الوقت الحالى، وهذا سوف يؤدى إلى مشكلات كبيرة فى الكثير من المواقف، ابحث عن متنفس من أى نوع، يمكنك ممارسة رياضة الجرى أو ركوب الدراجات، أو يمكنك حل لغز أو قراءة كتاب جيد، إذا تخلصت من التوتر، سوف يسهل عليك التصرف بهدوء فى كل المواقف فى حياتك.

تجنب إضاعة طاقتك ووقتك اليوم، كن معتدلاً فى تدبير أمور شئونك فى مختلف الأنشطة، أنت مهمل للغاية وغالبًا ما تتحمل ما لا تطيق بالإضافة إلى أنك معرض للإصابة بالاكتئاب وبعض الأمراض النفسية فى الوقت الحالى، فكن حذرًا.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/8/24

>يكون مولود برج الميزان اليوم فى قمة مشاعره وأحاسيسه كما يواجهه ويقابل العديد من الأمور والمواقف الحرجة والصعبة، حاول أن تتخطاها.

حاول الحفاظ على التوازن فى حياتك، وعلى أصدقائك والاستفادة منهم بشكل كبير، وتلبية النصيحة.

>حاول البحث فى مشاكلك وحلها بنفسك واجعل التسامح محور حياتك، فأنت فى انتظار العديد من القرارات المهمة.

يفضل أخذ قسط كبير من الراحة لإعادة التفكير فى الكثير من الأمور المهمة، وتصفية الذهن والعودة بشكل أفضل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>ينصح علماء الفلك مولود برج الميزان اليوم على المستوى المهنى والعملى كما ينتظرك العديد من المفاجآت وربما يأتيك العديد من الأموال، حاول الحفاظ عليها قدر ما استطعت، وحاول التفكير قبل أخذ أى قرار يتعلق بالعمل.

وعلى الصعيد العاطفى فعلاقة مولود برج الميزان فى حالة توتر كبير مع الشريك، بالإضافة إلى أن الغضب يسيطر عليك فى هذه الفترة العصيبة، ولا تسمح لأحد بالتدخل فى شئون حياتك الخاصة، فى الأيام المقبلة ستكون الأمور أفضل وعلى ما يرام فى علاقتك العاطفية وستستمع بالاستقرار.

>ومن الناحية الاجتماعية قد تصاب ببعض التوتر والقلق البسيط فى محيط العائلة سريعًا ما يزول.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/8/24

>يشعر مولود برج العقرب اليوم بمشاعر مختلطة والإحباط يسيطر عليك بشكل كبير، عقلك مشتت فى اتجاهات عدة رغم محاولاتك فى البحث عن الاستقرار، تبحث عن حلول وسيطة وترضى جميع الأطراف.

وجود القمر فى برجك هذه الأيام يجعلك صاحب تأثير ونفوذ قوى على الآخرين، ربما تدخل فى مشاريع أو علاقات جديدة، تجعلك تتصرف تصرفات غريبة وسريعة، ربما تنتظر أخبارًا سعيدة ليست بالكبيرة ولكنها ستؤثر على حالتك النفسية بشكل واضح.

حاول التخلى عن الخيالية والعناد والنزول إلى أرض الواقع وإتمام المهام الشخصية والاجتماعية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>من الناحية المهنية يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب وجود العديد من الأعمال وتكدسها بشكل كبير، حاول إنجازها اليوم وتنفيذها ولا تؤجلها ليوم أخر فأنت فى حالة استعداد تام لإنهائها عن أى أيام أخرى.>وعلى الصعيد العاطفى يكون مولود برج العقرب فى حالة استقرار نوعًا ما مع الحبيب وتزال العديد من العقبات، فاليوم هو فرصة جديدة لخلق حالة من الارتياح والثقة بينكما، فأنت فى حالة تعلق كبير بالشريك.

وأخيرًا على المستوى الاجتماعى أنت فى حالة نشاط وحيوية كبيرة، ولديك حماسة تتعلق بالمستوى العائلى فقم باستغلالها فى أمور ذات أهمية.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 2015/8/24

>الباب مفتوح والأمور فى طريقها للحل والتبسيط أمام مولود برج القوس اليوم، حاول التعامل بلطف واحتضان أحبائك والتواجد معهم أكبر وقت ممكن.

تسير الحياة اليوم بشكل إيجابى، وتقابل نجاحات فى مواضيع وقرارات مهمة للغاية، فالمشكلات فى طريقها للانتهاء والتلاشى.

ينتهى اليوم الضغوطات النفسية التى أثرت على مواليد برج القوس فى الفترة الماضية، وربما تتغير حياتك للأفضل، لذلك ينصح أخذ قسط من الراحة والسفر إلى مكان هادئ ومريح للنفس.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم من الناحية المهنية والعملية، أن تنتهى جميع الضغوطات فى العمل وتتسارع الأعمال وإنجاز عدد كبير من المهام.

وعلى الصعيد العاطفى سيجرى محادثات عديدة مع الشريك اليوم تناقش من خلالها قضايا مهمة، حاول استغلالها لحدوث توازن فى العلاقة، حاول مساعدة حبيبك فى تخطى بعض المشكلات التى تواجه فى الوقت الحالى.

ومن الناحية العاطفية والاجتماعية حاول الاطمئنان على صحتك دون نشر القلق والذعر بين أطراف عائلتك، فهم فى حالة قلق شديد عليك وذلك بسبب اهتمامهم الكبير وحبهم لشخصك، فأهتم بهم.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/8/24

>مولود برج الجدى اليوم فى حالة جيدة بشكل كبير، فشعور السعادة يغلب عليك، حاول أن تقوم بزيادته وفعل الأشياء التى تجعل حالتك المزاجية أفضل.

لا تستطيع القيام أشياء ذات قيمة وأهمية اليوم، واتخاذ قرار حاسم هو من المستحيلات، لكن هى فترة وجيزة وتنتهى حالة عدم اتخاذ القرار ولا تفقد الثقة فى نفسك، وأبعد بقدر كبير عن المغامرات.

>يجب اللجوء إلى حل دبلوماسى لمشكلاتك فالسعادة الداخلية التى تسيطر عليك ستساعدك فى هذا اليوم، تقابلك نجاحات محدودة حاول الاستمتاع بها.

يحتاج مولود برج الجدى اليوم إلى حالة من الراحة من العمل والترفية عن النفس، وقد يقابلك العديد من الحفلات أو الدعوات حاول القيام بتلبيتها العديد منها فهذا سيجعل يومك أفضل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم على الصعيد العملى والمهنى ببداية جديدة ووجود العديد من المشاريع والمهمات، حاول الاستفادة من يومك الجيد وتحقيق نجاحات غير مسبوقة، وستجد دعمًا كبيرًا من أشخاص مقربين فى العمل.

ومن الناحية العاطفية، سيساعدك فى نجاح العديد من المشروعات التى، حاول أن تتمتع بالهدوء حتى تنعم بعلاقة جيدة، فقد تقابل اليوم أجواء رومانسية.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2015/8/24

>يجب على مولود برج الحوت اليوم التغلب على المزاج السيئ والشعور المشوش الذى سوف ينتابك اليوم، ستقابل فترات معاكسة أحيانًا مليئة بالحيوية، وأخرى مليئة بالارتخاء.

حاول البعد عن أى مجادلات أو نزاعات أو نقاشات حادة، فاليوم غير مناسب على الإطلاق لهذا، فقد يضر ذلك بمصلحتك ويؤثر عليك بالسلب.

ربما تقع اليوم فى الحب وذلك لاحتياجك الكبر بالاهتمام فتوخى الحذر، ولا تدخل فى علاقة غير ناجحة ويجب عليك الاختيار بعناية شديدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم على الصعيد المهنى والعملى الحاجة إلى المال فى الفترة القادمة، وذلك لإنجاز من مشروعاتك التى تريد إنجازها، حاول الاعتماد بشكل كبير على نفسك لإنجاز أعمالك ولا تعتمد على الآخرين.

وعلى الناحية العاطفية يجب على مولود برج الحوت تحكيم عقلك بشكل كبير فى علاقتك مع الحبيب أو قبل الدخول فى علاقة جديدة، ولا تدع مشاعرك فقط أو التوتر وشدة الأعصاب هى المتحكمة بينكما.

>وأخيرًا على المستوى الاجتماعى لديك عائلة رائعة محبون لك فحاول الاهتمام بهم خاصة هذه الفترة الخالية من المشكلات العائلية.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/8/24

>اليوم ليس بالسيئ ولا بالجيد لمواليد برج الدلو، فالقمر فى وضع معاكس لبرجك، فقد تنقلب فيه الأوضاع بعض الوقت لصالحك والآخر ربما يكون ضدك، فحاول الحفاظ على هدوئك بأكبر شكل ممكن حتى لا تسير الأمور للأسوأ.

حاول الابتعاد عما يشغل تفكيرك أو يقوم بجعل مشاعرك أو قراراتك مترددة، فأنت اليوم بحاجة إلى طاقة كبيرة، والتوتر سيكون من الأشياء غير المحتملة لك.

قم بجدولة أعمالك حتى تستجمع أكبر قدر من تركيزك، وتستطيع إنجاز مهماتك بوقت أسرع وعلى أكمل وجه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>ينصح علماء الفك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية العملية والمهنية أن يبحثون فى المقام الأول عن المصلحة الخاصة بهم، ويكونون أكثر تركيزًا ويقومون بالبعد عن الأمور الثانوية أو دون أهمية.

وعلى الصعيد العاطفى حاول التحلى بالصبر والبعد عن مشاعر الخوف المسيطرة عليك وتجعلك فى حالة بعد عن الحب فهنالك من يحبك ويريد التقرب إليك فحاول إعطاء فرصة له فربما ينتظرك مستقبل سعيد مع الشريك.

وأخيرًا على المستوى الاجتماعى فعائلتك تكن لك العديد من مشاعر الحب الخالصة والصادقة، وذلك سيساعدك على تخفيف أعبائك الزائدة التى ربما تواجهها اليوم.