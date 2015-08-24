مجموعات من الأطعمة تناولها مع بعض علشان خاطر عيونك

العين من أكثر الأعضاء الحساسة فى جسم الإنسان، وتحتاج معاملة خاصة واهتمامًا كبيرًا من قِبل الإنسان كى يحافظ على صحتها. وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن 6 مجموعات من الأطعمة يجب تناولها معًا كى تساهم فى تعزيز صحة العين، وتشمل:

1. الأفوكادو والجريب فروت: يساهم الأفوكادو فى تعزيز امتصاص الدهون التى تحتاجها العين وخاصة فيتامين "أ" الموجود بالجريب فروت، كما يحتوى الجريب فروت على فيتامين "ج" والمركبات الكاروتينية وهى مواد ضرورية لصحة العين كى تساعد على تطورها.

2. البروكلى والمكسرات الصنوبرية: تساهم الدهون الموجودة فى المكسرات الصنوبرية فى تعزيز العناصر الغذائية الموجودة بالبروكلى، ويحتوى البروكلى على تركيزات عالية من عنصر اللوتين والزياكسانثين، وهى عناصر مهمة وضرورية لصحة العين.

3. العدس والفلفل الأحمر: الفلفل الأحمر يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ج"، وهو يساهم فى تعزيز امتصاص الحديد والعناصر الغذائية المهمة الموجودة بالعدس، والتى تعزز صحة العين، كما أن فيتامين "ج" نفسه يساهم فى حماية العين من الضمور البقعى، الذى يسبب الإصابة بالعمى.

4. السبانخ مع أحد هذه الأطعمة (الليمون أو البرتقال أو الطماطم أو الفراولة)، عندما يتم تناول هذه الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات، مع السبانخ، فإن العناصر الغذائية الموجودة بالسبانخ يتعزز امتصاصها، وهي تشمل: الحديد واللوتين والزيكسانثين.

5.السالمون والسبانخ: يحتويان على الأوميجا-3 واللوتين والزيكسانثين، وتزداد فرص امتصاصها حال تناولها معًا، ومن ثم تتعزز صحة العين بشكل أكبر.

>