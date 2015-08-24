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بالصور..فتيات يتظاهرن أمام البيت الأبيض للمطالبة بالتجول فى الشوارع عراة

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تظاهر عدد من النساء عاريات الصدر، اليوم الأحد، أمام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ذكرى تأسيس منظمة "GoTopless" التى أسسها الزعيم الروحى لحركة الرائيليين "رائيل" عام 2007، ودعت المتظاهرات بأن يكون للمرأة نفس الحق الدستورى للرجل، والتجول فى الأماكن العامة عاريات الصدر.

ومن المقرر أن تقيم المنظمة احتجاجات للنساء عاريات الصدر فى كل من نيويورك، ولوس أنجلوس وأكثر من 60 مدينة أخرى فى جميع أنحاء العالم فى الذكرى السنوية لإنشاء المنظمة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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