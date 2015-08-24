موجز المحافظات.. جنازة شهيد القليوبية تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أنه اتشحت قرية شبرا شهاب التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالسواد خلال تشييع جثمان شهيد الشرطة الشهيد مساعد شرطة عبد الباقى عبد العليم عبد الباقى عامر من قوة حرس محكمة قليوب.

وشيع المئات من أهالى القرية، فى جنازة عسكرية، جثمان الشهيد مساعد شرطة عبد الباقى عبد العليم عبد الباقى عامر 52 سنة من قوة حرس محكمة قليوب، والذى استشهد عقب قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار بشكل عشوائى على الحراسة المكلفة بتأمين المحكمة.

وشهد مستشفى كوم أمبو المركزى وفاة ثلاثة حالات ذات أعمار متقدمة، وذلك نتيجة تدهور الحالة الصحية لتعرضهم للإجهاد الحرارى، بالإضافة إلى إصاباتهم بأمراض مختلفة منها قصور فى الشريان التاجى وجلطات وغيبوبة سكر وارتفاع فى ضغط الدم، وذلك حسبما أفاد مصدر طبى لـ"اليوم السابع".

وطالب أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية بإقالة وزير الداخلية، بعد هجومه عليهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، على حد وصفهم.

وقال العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، إن الشرقية قدمت 16 شهيدا من أمناء الشرطة ضحايا للإرهاب الغاشم فى عام واحد، فيما يتزايد أعداد أفراد الشرطة داخل المديرية للتضامن مع زملائهم.

وإلى أهم الأخبار..

- بالصور.. جنازة شهيد القليوبية تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

- وفاة 3 أشخاص نتيجة الإجهاد الحرارى بكوم أمبو

- أفراد الشرطة المحتجون بالشرقية يطالبون بإقالة وزير الداخلية

- أفراد الشرطة بالشرقية يمنعون مدير الأمن المركزى من دخول مديرية الأمن

- وصول أفراد شرطة من الإسماعيلية للتضامن مع زملائهم المحتجين بالشرقية

- أهالى "ميت غمر" بالدقهلية يهتفون لمحلب: "ياخد من عمرنا ويديك"

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