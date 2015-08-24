بالفيديو.. تراشق بالألفاظ واتهامات بالعمالة بين عبد المنعم الشحات وسمير غطاس

نشبت مشادة كلامية على الهواء، بين عبد المنعم الشحات، الداعية السلفى، والدكتور سمير غطاس، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، على خلفية فتوى ياسر برهامى التي قال فيها إن المعتدى عليه مكرهًا معفى عنه شرعًا وقانونًا.

وقال "الشحات"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، إن غطاس يتحدث عن فتوى مجتزئة من سياقها، فالقانون والعرف تحدث عن الاغتصاب تحت الإكراه، وشروطه وأحكامه الشرعيه، متسائلاً: "لو زوجتك معاك وعصابة خطفتها هاتعمل إيه وقتها" فرد غطاس، "إنك تسيب مراتك وتهرب ده لا رجولة ولا دين، وبرهامى ليس مخولاً بالفتوى وهو مغتصب للفتوى".

ورد "الشحات"، قائلاً: "لديك مشكلة فى العلاقة بين الدين والسياسة"، قبل أن يواجهه "غطاس" منفعلاً: "بلاش الغمز واللمز واللف وأسلوبك مرفوض، وسأقول لك الدور الذى تلعبونه كعملاء للأمريكان فى مصر، وما تلعبش فى المنطقة بتاعة التمييز الطائفى وتقف عن هذه اللعبة وتتحدث فى السياسة طالما لم أحدثك فى السياسة".

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