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إسناد أعمال صيانة المدارس بدمياط إلى جهاز الخدمة الوطنية

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إسناد أعمال صيانة المدارس بدمياط إلى جهاز الخدمة الوطنية إسناد أعمال صيانة المدارس بدمياط إلى جهاز الخدمة الوطنية
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على إسناد أعمال الصيانة البسيطة للمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط لجهاز الخدمة الوطنية، والتي تم تسجيلها على موقع الوزارة وفقاً لبيان أعمال الصيانة البسيطة للمدارس بقيمة 4 ملايين ومائتى ألف جنيه، وذلك فى بادرة استباقية نحو اللامركزية بقيام المديريات بالتعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية مباشرة على مستوى المحافظة توفيراً للنفقات.

وقد وجه المحافظ بأهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة قبل العام الدراسى الجديد وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة مع وضع أولويات تغطية مطالب الصيانة البسيطة تحسباً لعدم كفاية الاعتمادات، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات والاستعدادات الهامة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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