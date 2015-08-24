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جائزة خليفة لنخيل التمر تقيم المهرجان الدولى الأول للتمور بسيوة

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عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اجتماعًا مع منظمى جائزة خليفة لنخيل التمر وممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وممثلى وزارة الصناعة والشركة المنظمة التي ستقيم المهرجان الدولى الأول للتمور بمصر "واحة سيوة" خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأكد ممثل وزارة الصناعة أن إقامة المهرجان الدولى الأول للتمور بواحة سيوة يأتى نتيجة التعاون المثمر بين دولة الإمارات الشقيقة ووزارة الصناعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ويهدف إقامة المهرجان لتسليط الضوء على مشاكل المزارعين بواحة سيوة خاصة فى مجال التمور.

وأضاف أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية بواحة سيوة وفى نهاية المهرجان سيتم توزيع جوائز لأفضل مزارع وأفضل شركة تنتج تمور وأفضل بحث عن تطوير التمور موضحًا أن إقامة المهرجان يهدف أيضًا للترويج لواحة سيوة سياحيًا لتنشيط السياحة وجذب المزيد من السائحين الأجانب وذلك بإقامة سياحة المهرجانات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بأنه يرحب بإقامة المهرجان الأول للتمور الذي تقيمه جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة الإمارات الشقيقة مع الجهات المعنية بالمحافظة والمهرجان يمثل نقله كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التى تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ولكن ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى الأسواق العالمية.

وأضاف المحافظ أن سيتم دعوة أكبر 10 مستوردين للتمور بالعالم في المهرجان الدولي الأول للتمور للتعارف عن قرب علي جميع أنواع التمور التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج والتسويق للتمور في الأسواق العالمية كما سيتم دعوة وزراء السياحة والزراعة والصناعة والسادة المختصين من المصريين والأشقاء العرب وكل وسائل الإعلام المصرية والعربية المختلفة.

وأشار المحافظ بأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعات التي تتميز بها محافظة مطروح مثل التمور والزيتون والتين وهي من ضمن الصادرات التي سيتم تصديرها في الميناء التجاري الجديد الذي سيقام بمدينة النجيلة.

ووجه محافظ مطروح رئيس مدينة سيوة بالالتزام بالطابع البيئي لمدينة سيوة استعدادًا للاستقبال المهرجان الدولي للتمور بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة التنفيذية المعنية، مع رفع تقرير مفصل عن الاحتياجات الخاصة لتكون واحة سيوة في أبهى صورها التي تليق بمكانتها الآثارية والسياحية عند استقبال الضيوف بالمهرجان.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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