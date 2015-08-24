جريدة الاختراق السكندرية: بدء المرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ننشر عدد جريدة " الاختراق" التى تصدر فى محافظة الإسكندرية، وأبرزت الصفحة الأولى عناوين " بدء المرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق الرئيسية يشدد على إنشاء مزلقانات الحجيجية، وفقا لأحدث النظم العالمية" ،" البدء فى حفر التفريعة الشمالية داخل ميناء شرق بورسعيد"، و" الحكومة تعلن الحرب على التلوث"، و"دعوة قضائية تطالب الحكومة شاطىء وظهير صحراوى للغربية، ومحلب للقضاه: مصر امانة فى ايديكم.

كما نشرت الصحفية تقريرًا بعنوان "الاستثمار تعلن طرح 45 مشروعًا لمستثمرين سعوديين عقب افتتاح قناة السويس"، وأكد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، أن هناك 45 مشروعا اقتصاديا سيتم طرحها على عدد من المستثمرين السعوديين عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، من بينها مشاريع فى مجالى تكرير ومصافى البترول، وتحلية المياه كقطاعات لهم فيها خبرة كبيرة.

كما نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان "البترول تشارك فى محور التمية بمشروعات التكرير والبتروكيماويات وتموين السفن"، وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعطى رسالة أمل لشعبها بتدشين مشروع قناة السويس الجديدة والذى يعد مشروع الوطن وهديته للعالم كله ورسالة إيجابية للعالم من مصر، مشيرًا إلى أن الانتهاء من المشروع فى هذا التوقيت القياسى يُعد إنجازًا وطنيًا خالصًا يُحسب لقيادة مصر وشعبها وكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز الذى أوضح للعالم كله مدى قدرة المصريين وتلاحمهم.

وجاءت أهم الأخبار والتحقيقات بالعدد

>- مليون فرصة عمل وتحويل منطقة القناة إلى أكبر إقليم اقتصادى فى الشرق الأوسط

>- البترول تشارك فى محور التنمية بمشروعات التكرير والبتروكيماويات وتموين السفن

>- مجمع خلط الزيوت بالإسكندرية يعمل بكامل طاقته

>- خطة لتوفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء القادم

>الاستثمار تعلن طرح 45 مشروعا لمستثمرين سعوديين عقب افتتاح قناة السويس

>- الداخلية تقرر منح السجناء زيارة استثنائية ..استخراج رخص القيادة وجوازات السفر بالمجان لاول 5 طلبات بعد احتفالية افتتاح قناة السويس

>- وزير الداخلية قناة السويس الجديدجسر العبور الى المستقبل

>- ضخ دماء جديدة بمناصب قيادية



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