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بالصور .. حملة مسائية وغرامات فورية لإشغالات الطريق شرق الإسكندرية

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قام حي المنتزه أول شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحي بتنفيذ حمل لاستعاده الإنضباط للشارع من خلال إدارة الرصد البيئى وشئون البيئه وإشغال الطريق ووحدة الإزاله بالحى وأسفر عن تحرير 5 محاضر بإجمالى 2500 جنيه غرامات فوريةو 10 محاضر إشغال طريق بإجمالى 2300 جنيه .

من جهه أخرى بناء علي تعليمات محافظ الإسكندرية بشأن إزالة التعديات من حرم ترعة المحمودية
>شنت إدارة إشغال الطريق بحي شرق اليوم بالتعاون مع إدارة النظافة وتحت إشراف اللواء سعيد الفوال رئيس حي شرق حملة إزالة للإشغالات والتعديات وإزالة المخلفات من طريق ترعة المحمودية بداية من صينية المطار حتي كوبري حجر النواتية .

جاء ذلك تحت إشراف عصام رفعت معاون رئيس الحي للإشغالات و اشرف عبده معاون رئيس الحي للنظافة والتجميل .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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