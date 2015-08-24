صحة الغربية: تقرير نجل الحداد المنتحر أكد إصابته بميكروب وليس السرطان

كشف الدكتور فتحي شلضوم مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالغربية أن التقرير الرسمى حول حالة الطالب نجل الحداد المنتحر الذى تم إرساله إلى وزير الصحة الدكتور عادل عدوى، والذى أعده دكتور فايز جرجس مسيحة "طبيب تخدير" بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بالمحلة، والذى لجأت له والدة الطالب عند مرض نجلهاـ لم يتضمن حاجة الطالب إلى علاج كيماوى لإصابته بمرض السرطان.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن والدة الطالب المريض لجأت إلى طبيب تخدير يمتلك عيادة شاملة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة قبل واقعة انتحار والده بأكثر من 10أيام لمعاناه الطالب من آلام بالمعدة، وطلب منها الطبيب إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية له لكونه يعاني من التهاب ميكروبي بالمعدة، نافيا ما ادعته والده الطالب تاكيد الطبيب له ان نجلها يعانى من مرض السرطان .

وأوضح مدير ادارة الطوارئ أن الطبيب الذى اجرى الكشف الطبى على الطالب فى تقريره الذى تم ارساله الى وزير الصحة اعطى الادوية اللازمة للطالب المريض لعلاجة من الام المعده والميكروب الذى كان يعانى منه وليس اى امراض اخرى والتى ادعتها والدة الطالب المصاب .

وأكد مدير إدارة الطوارئ أنه تم رفع تقرير رسمي بأقوال الطبيب وتوقيعه عليه للدكتور عادل عدوي وزير الصحة ،معلنا أن التحاليل والفحوصات الطبية الأولية والمتقدمة التي أجرها فريق طبي على أعلى مستوى للطالب داخل معهد أورام طنطا والتي شملت تحاليل دم و وظائف كلى وكبد وإشاعات مقطعية على المخ والبطن كلها أكدت عدم إصابته بالسرطان و أن كل ما يعاني منه هو أنيميا في المرحلة المتوسطة.

وأضاف أنه كان مقررا أن يتم أخذ عينة نخاع عظام من الطالب لفحصها إلا أن والدته رفضت ذلك ووقعت على إقرار بذلك.

مشيرا إلى أن معهد أورام طنطا أعد تقرير رسمي وتم رفعه لوزير الصحة بعدم إصابة الطالب بالسرطان.