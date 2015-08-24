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مساعد وزير الداخلية: اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية ينال من هيبة الوزارة

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مساعد وزير الداخلية: اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية ينال من هيبة الوزارة مساعد وزير الداخلية: اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية ينال من هيبة الوزارة

اللواء أبو بكر عبد الكريم

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن الوزارة لم تتهم المعتصمين من أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية بالانتماء لجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة.

وأضاف “عبد الكريم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، لا ننفي وجود مندسين في اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية، وذلك لا يعني اتهامهم بالإرهاب.

وتابع، مستشفى الشرطة بمدينة نصر مخصص لعلاج أفراد الشرطة وما يدعونه من سوء الرعاية الصحية غير صحيح بالمرة.

وأوضح “عبد الكريم” أن بعض مطالب أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية طلبات تعجيزية، وتحقيقها يحتاج إلى تعديل تشريعي.
> ولفت إلى أن اعتصام أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية ينال من ثقة المواطنين فيهم، وهيبة وزارة الداخلية.

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