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وزير العدل القطرى السابق: قانون حماية المجتمع مخالف للدستور

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وزير العدل القطرى السابق: قانون حماية المجتمع مخالف للدستور وزير العدل القطرى السابق: قانون حماية المجتمع مخالف للدستور
انتقد نجيب النعيمى، وزير العدل القطرى السابق، قانون حماية المجتمع القطرى، مؤكّدًا أنه مخالف للدستور، ولا يوجد له مثيل فى الدول الأخرى، بالإضافة إلى أنه يهدد النظام.

وأشار النعيمى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "on tv"، إلى أن هذا القانون هوجم من جميع منظمات حقوق الإنسان فى العالم، محذرًا من استمرار الأمور بهذا الشكل.

وأوضح نجيب النعيمى، أن مجموعة قطريين تقدموا بمذكرة لإعادة النظر فى جميع القضايا التعليمية، والصحية، والقانونية، ولكن لم يلتفت إليها أحد.

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