وزير العدل القطرى السابق يطالب بإقالة نائب قطر العام

طالب نجيب النعيمى وزير العدل القطرى السابق، بإقالة النائب العام ومحاسبة رئيس الوزراء حال التحقق والتيقن من صحة الوثائق القطرية المسربة.

وقال نعيمى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"،إنه إذا ثبت صحة الوثائق المسربة من النظام القطرى فينبغى إقالة النائب العام القطرى ومحاسبة رئيس الوزراء فوراً، معرباً عن تعجبه من الوثائق والمستندات التى تم نشرها، قائلاً "ما نشر شيء غير طبيعى، وهذا يعنى ان النظام الداخلى هش وضعيف ومخترق يجب المحاسبة عليها وغير معقول ان يتم هذا الشىء".

وتابع :"لا أعلم شيئاً عن اعتقال الشيخ فهد ابن عم الأمير تميم، ولست ملما بما حدث لفهد" مضيفاً إنه لا يوجد سبب قانونى للإفراج عن الشاعر القطرى المعتقل إلا بعد 10 سنوات.

و كان محمد فهمي الصحفى السابق لدى قناة الجزيرة القطرية كشف بالبرنامج عن وثيقة خاصة صادرة من مجلس الوزراء القطرى تؤكد أن ميزانية قناة الجزيرة مرتبطة بأسعار النفط العالمية على حد قوله.