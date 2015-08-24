بالفيديو - ليلة تألق الصفقات .. الزمالك يضرب الصفاقسي بثلاثية ويتصدر مجموعته

ضمن النادي الأهلي رسميا تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد تعادل الملعب المالي 1-1 أمام النجم الساحلي.

الملعب المالي استضاف النجم الساحلي. ونتيجة واحدة تنقذ آمال وحظوظ الفريق وهي تحقيق الفوز.

الأهلي فاز على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشيء في تونس. ليصل إلى النقطة 10 ولكنه لم يضمن رسميا إلا بعد تعادل الملعب المالي.

النجم الساحلي كان على أعتاب الفوز بعدما سجل الخلي بنجورا في الدقيقة 64 ولكن صاروخية في أخر المباراة عدلت النتيجة.

مامادو كوليبالي وتسديدة صاروخية في الدقيقة 95 تعدل النتيجة للملعب المالي وتؤكد رسميا تأهل الأهلي.

وتوقف رصيد الملعب المالي عند النقطة الخامسة من 5 مباريات. بينما وصل النجم الساحلي إلى النقطة 10 بالتساوي مع الأهلي.

ويبقى الأهلي في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف مع النجم الساحلي.

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